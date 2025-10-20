Mahsa Amini'yi öldüren zihniyetten şatafatlı pozlar! İran'da rejimin kızına sarayda dekolteli gelinlikli düğün

İran'da halka en katı giyim kurallarını dayatan rejimin üst düzey isimlerinden Ali Şemhani'nin kızının lüks bir otelde, dekolteli ve Batı tarzı bir gelinlikle evlendiği görüntülerin sızması infiale yol açtı.

Sosyal medyaya sızan videoda, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in siyasi danışmanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski sekreteri olan Ali Şemhani, kızı Fatemeh'i Tahran'ın en lüks otellerinden Espinas Palace'ın salonuna getirirken görülüyor. Alkışlar ve müzik eşliğinde salona giren gelinin, askısız ve derin dekolteli bir gelinlik giymesi dikkat çekti.

MAHSA AMİNİ'Yİ 'SAÇI GÖRÜNDÜĞÜ İÇİN' ÖLDÜRDÜLER

Görüntüler, Mahsa Amini'nin "saçı göründüğü" için ahlak polisi tarafından katledilmesinin ardından başlayan ve yüzlerce kişinin hayatına mal olan "Kadın, Yaşam, Özgürlük" protestolarının gölgesinde, rejimin ikiyüzlülüğünün kanıtı olarak yorumlandı.

"İŞSİZLİK VE YOKSULLUK HALK İÇİN, LÜKS DÜĞÜNLER REJİM YETKİLİLERİ İÇİN"

Gençlerin ekonomik kriz nedeniyle evlenemediği ve halkın yarısının yoksulluk sınırının altında yaşadığı İran'da, bu şatafatlı düğün büyük öfke topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ahlak polisi, işsizlik ve yoksulluk halk için; milletin parasıyla yapılan lüks düğünler rejim yetkilileri için" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

"BU İKİYÜZLÜLÜK DEĞİL SİSTEMİN TA KENDİSİ"

Sürgündeki İranlı kadın hakları aktivisti Masih Alinejad, görüntüleri şu sert sözlerle eleştirdi:

"Rejimin en katı uygulayıcılarından Şemhani'nin kızı, dekolte elbiseyle lüks bir düğün yapıyor. Bu sırada İran'da kadınlar saçı göründü diye dövülüyor. Milyonlarca İranlı öfkeli, çünkü onlar 'İslami değerleri' mermilerle, coplarla sadece kendileri dışındaki herkese dayatıyor. Bu ikiyüzlülük değil, sistemin ta kendisi. Onlar 'tesettür' propagandası yaparken, kendi kızları tasarım elbiselerle salınıyor. Mesaj net: Kurallar sizin için, onlar için değil."

Bu tepkiler, İran yönetiminin Tahran sokaklarına 80.000 yeni ahlak polisi yerleştirme planları yaptığına dair haberlerin çıktığı bir döneme denk geldi ve öfkeyi daha da alevlendirdi.