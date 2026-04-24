Maduro operasyonu üzerinden 409 bin dolar kazandı! ABD askerine şok tutuklama

ABD’de özel kuvvetler bünyesinde görev yaptığı belirtilen Gannon Ken Van Dyke isimli asker, Venezuela’daki kritik bir operasyon öncesinde elde ettiği gizli bilgileri kullanarak kripto tabanlı tahmin platformu Polymarket’te işlem yapmakla suçlanıyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu eylemlerin federal yasalar kapsamında “gizli bilgilere dayalı ticaret” olarak değerlendirildiği ve suç teşkil ettiği vurgulandı.

Kuzey Carolina’daki Fort Bragg üssünde görevli olduğu belirtilen Van Dyke’ın, yaptığı işlemler sonucunda 409 bin doların üzerinde kazanç sağladığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasına göre, ABD güçlerinin 3 Ocak gecesi Venezuela’nın başkenti Caracas’ta düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i yakalayarak New York’a götürmesinden önce asker, operasyonun detaylarına dair kritik bilgilere sahipti.

33 BİN DOLARLIK BAHİS

Yetkililer, Van Dyke’ın 26 Aralık 2025 civarında Polymarket platformunda hesap açtığını ve Maduro ile Venezuela’ya ilişkin tahmin piyasalarında toplam 33 bin dolarlık bahis oynadığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, askerin operasyonun zamanlaması ve sonucuna ilişkin gizli bilgileri “kâr elde etmek amacıyla” kullandığı ifade edildi.

Polymarket cephesi ise olayın ortaya çıkarılmasında yetkililerle iş birliği yaptıklarını duyurdu. Şirket, 23 Nisan’da yaptığı açıklamada “Gizli devlet bilgileriyle işlem yapan bir kullanıcıyı tespit ettiğimizde konuyu Adalet Bakanlığı’na ilettik ve soruşturmalarında iş birliği yaptık” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, “Polymarket’ta gizli bilgilere dayalı ticarete yer yoktur. Bugünkü tutuklama sistemin işlediğinin kanıtıdır” denildi.

23 Nisan’da gizliliği kaldırılan iddianamede Van Dyke’a yöneltilen suçlamalar arasında gizli devlet bilgilerini kişisel çıkar için kullanmak, kamuya açık olmayan bilgileri ele geçirmek, emtia dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve yasa dışı para transferi yer aldı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKİCİ TEPKİ

HABERE TRUMP'IN TEPKİSİ:



ABD Başkanı Donald Trump konuya ilişkin sorular üzerine “Haberim yok, inceleyeceğim” dedi. Tahmin piyasalarına dair eleştirilerini de dile getiren Trump'ın, “Yakalarız diye mi bahis oynamış yakalayamayız diye mi?” ifadeleri büyük yankı uyandırdı. Trump ayrıca “Ne yazık ki bütün dünya biraz kumarhaneye döndü; Avrupa’da ve başka yerlerde neler olduğuna bakın, her yerde bu bahis işleri yapılıyor. Ben hiçbir zaman bunların büyük bir hayranı olmadım” sözleriyle dikkat çekti.

ULUSAL GÜVENLİK YASALARINA AYKIRI

ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche, konunun ciddiyetine dikkat çekerek “Üniforma altındaki kadın ve erkeklerimiz, görevlerini mümkün olan en güvenli ve etkili şekilde yerine getirebilmeleri için gizli bilgilere erişir. Bu son derece hassas bilgileri kişisel maddi çıkar için kullanmaları kesinlikle yasaktır” dedi. Blanche ayrıca, tahmin piyasalarının yaygınlaşmasının yeni bir durum olduğunu ancak ulusal güvenlik yasalarının bu alan için de geçerli olduğunu vurguladı.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Jay Clayton da tahmin platformlarına ilişkin uyarıda bulunarak, bu alanların “çalınmış gizli bilgilerin kişisel kazanç için kullanılabileceği yerler olmadığını” söyledi.

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VAR

Savcılık, Van Dyke’ın asker olarak imzaladığı gizlilik sözleşmeleri kapsamında operasyonlara ilişkin hiçbir hassas bilgiyi paylaşmama yükümlülüğü bulunduğunu hatırlattı. İddialara göre Van Dyke, 8 Aralık 2025 ile 6 Ocak 2026 tarihleri arasında Venezuela’daki operasyonun planlama ve icra sürecinde aktif rol aldı ve bu süreçte kamuya açık olmayan kritik bilgilere erişim sağladı.

Öte yandan ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun da söz konusu iddialar nedeniyle ayrı bir inceleme başlattığı bildirildi.