Londra’da Gazze protestosu

Yayınlanma:
İngiltere'nin başkenti Londra'da, binlerce kişi Filistinlilere destek gösterisi düzenledi.

Soykırımcı İsrail'in, Gazze'de Filistinlilere yönelik kanlı saldırıları devam ediyor. Dünya kamuoyunun tepkilerine rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'i protestolar dünyanın bir çok noktasında devam ediyor.

İngiltere’nin başkenti Londra'daki Parlamento Meydanı’nda İsrail’in saldırılarına ve Gazze’deki açlığa tepkilerini göstermek isteyen binlerce kişi protesto eylemi düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına da tepki gösterdi.

Polisin, eyleme katılanlara müdahale ettiği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Dünya
İsrail askerleri tarafından katledilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi mezarı başında anıldı
İsrail askerleri tarafından katledilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi mezarı başında anıldı
Trump dünya liderlerini şahsi mülkünde toplayacak! Para kazanmayacağına söz verdi
Trump dünya liderlerini şahsi mülkünde toplayacak! Para kazanmayacağına söz verdi