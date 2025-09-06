Londra’da Gazze protestosu

Soykırımcı İsrail'in, Gazze'de Filistinlilere yönelik kanlı saldırıları devam ediyor. Dünya kamuoyunun tepkilerine rağmen saldırılarını sürdüren İsrail'i protestolar dünyanın bir çok noktasında devam ediyor.

İngiltere’nin başkenti Londra'daki Parlamento Meydanı’nda İsrail’in saldırılarına ve Gazze’deki açlığa tepkilerini göstermek isteyen binlerce kişi protesto eylemi düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'yi işgal planlarına da tepki gösterdi.

Polisin, eyleme katılanlara müdahale ettiği ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.