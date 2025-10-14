Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan kısa sürede görüşme yapabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmede önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Trump’ın bu açıklamasının ardından Kremlin’den de dikkat çeken bir duyuru geldi.

Trump, Mısır’dan Beyaz Saray’a dönerken Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir muhabirin, Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu bir rol üstlenip üstlenemeyeceğini sorması üzerine Trump, “Erdoğan bunu yapabilir” dedi.

Trump: NATO'nun Erdoğan ile bir sorunu olduğunda beni ararlar

ABD Başkanı, “Erdoğan, Rusya'dan saygı görüyor. Ukrayna konusunda size bir şey diyemem ama Putin tarafından saygı duyuluyor. Arabulucu olabilir. Zor ve çetin biri, onun gibilerle iyi anlaşırım, zayıflardan hoşlanmam” değerlendirmesinde bulundu.

KREMLİN: PUTİN VE ERDOĞAN KISA SÜREDE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPABİLİR

Trump’ın bu sözlerinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa süre içinde telefon görüşmesi yapabileceğini açıkladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye’nin şu ana kadar Ukrayna’daki çözüme ilişkin yeni bir görüşme gerçekleştirmediğini belirterek, “Henüz bir görüşme olmadı. Ama biliyorsunuz, Putin ve Erdoğan çok hızlı bir şekilde bir telefon görüşmesi yapma konusunda anlaşabilirler” dedi.

İki lider en son 7 Ekim’de telefonda görüşmüş, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele almışlardı.