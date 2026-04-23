Körfez'deki kriz Asya'ya sıçradı! ABD, İran’a ait tankerleri geri çevirdi

ABD ile İran arasındaki gerilim denizlere taşındı. Asya açıklarında İran bağlantılı petrol tankerlerine yönelik müdahaleler artarken, iki tarafın hamleleri küresel enerji güvenliği açısından endişe yaratıyor.

ABD donanması, Asya kıyılarına yakın uluslararası sularda İran bayrağı taşıyan veya İran bağlantılı olduğu değerlendirilen en az üç petrol tankerine müdahale etti. Tankerlerin seyrine izin verilmezken, rotalarının değiştirildiği bildirildi.

İran görüntüleri yayınladı! İşte İsrail'in gemisine el konulma anıİran görüntüleri yayınladı! İşte İsrail'in gemisine el konulma anı

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar, söz konusu operasyonların Hindistan, Malezya ve Sri Lanka açıklarında gerçekleştiğini aktardı. Müdahalenin gerekçesi olarak ise Hürmüz Boğazı çevresinde artan mayın tehdidi ve güvenlik riskleri gösterildi.

Durdurulan gemiler arasında yüksek kapasiteyle ham petrol taşıyan tankerlerin yer aldığı belirtildi. Bölgedeki deniz trafiğini yakından izleyen kaynaklar, Malezya açıklarında seyreden “Deep Sea” adlı tankerin yarı yüklü olduğunu, yaklaşık 1 milyon varil taşıma kapasitesine sahip “Sevin” isimli geminin ise yüzde 65 doluluk oranına ulaştığını ifade etti. “Derya” adlı bir diğer tanker ise Hindistan kıyılarına ulaşamadan durduruldu.

Bölgedeki tansiyonu artıran bir başka olayda ise “Dorena” adlı, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyan dev tankerin Hint Okyanusu’nda bir ABD savaş gemisi tarafından alıkonulduğu bildirildi.

Öte yandan İran cephesinden de dikkat çekici bir hamle geldi. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapmaya çalışan iki konteyner gemisine müdahale ederek kontrol altına aldığını duyurdu. Bu gelişme, mevcut kriz sürecinde İran’ın ilk gemi el koyma vakası olarak kayıtlara geçti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarıyla bağlantılı deniz trafiğine yönelik uygulanan kısıtlamaların genişletildiğini açıkladı. Komutanlık verilerine göre, operasyonların başlangıcından bu yana toplam 31 gemi ya rotasını değiştirmek zorunda kaldı ya da geri dönmeye mecbur bırakıldı.

Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin sürmesi halinde yalnızca bölgesel güvenliğin değil, küresel petrol arzının da ciddi şekilde etkilenebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Dünya
Hürmüz kapandı, o ülke taştı! Tek bir kanal milyarlarca dolar akıtıyor
Hürmüz kapandı, o ülke taştı! Tek bir kanal milyarlarca dolar akıtıyor
“Kesin suçlu” denmişti… Bebek cinayeti davasında 27 yıl sonra gelen şok tahliye!
“Kesin suçlu” denmişti… Bebek cinayeti davasında 27 yıl sonra gelen şok tahliye!
İklim krizi tarlayı vurdu! Bu gidişle sofralar boş kalacak
İklim krizi tarlayı vurdu! Bu gidişle sofralar boş kalacak