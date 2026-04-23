Körfez'deki kriz Asya'ya sıçradı! ABD, İran’a ait tankerleri geri çevirdi

ABD donanması, Asya kıyılarına yakın uluslararası sularda İran bayrağı taşıyan veya İran bağlantılı olduğu değerlendirilen en az üç petrol tankerine müdahale etti. Tankerlerin seyrine izin verilmezken, rotalarının değiştirildiği bildirildi.

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar, söz konusu operasyonların Hindistan, Malezya ve Sri Lanka açıklarında gerçekleştiğini aktardı. Müdahalenin gerekçesi olarak ise Hürmüz Boğazı çevresinde artan mayın tehdidi ve güvenlik riskleri gösterildi.

PETROL TANKERLERİ DURDURULDU

Durdurulan gemiler arasında yüksek kapasiteyle ham petrol taşıyan tankerlerin yer aldığı belirtildi. Bölgedeki deniz trafiğini yakından izleyen kaynaklar, Malezya açıklarında seyreden “Deep Sea” adlı tankerin yarı yüklü olduğunu, yaklaşık 1 milyon varil taşıma kapasitesine sahip “Sevin” isimli geminin ise yüzde 65 doluluk oranına ulaştığını ifade etti. “Derya” adlı bir diğer tanker ise Hindistan kıyılarına ulaşamadan durduruldu.

Bölgedeki tansiyonu artıran bir başka olayda ise “Dorena” adlı, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıyan dev tankerin Hint Okyanusu’nda bir ABD savaş gemisi tarafından alıkonulduğu bildirildi.

İRAN'DAN MİSİLLEME

Öte yandan İran cephesinden de dikkat çekici bir hamle geldi. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapmaya çalışan iki konteyner gemisine müdahale ederek kontrol altına aldığını duyurdu. Bu gelişme, mevcut kriz sürecinde İran’ın ilk gemi el koyma vakası olarak kayıtlara geçti.

31 GEMİ GERİ DÖNDÜ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran limanlarıyla bağlantılı deniz trafiğine yönelik uygulanan kısıtlamaların genişletildiğini açıkladı. Komutanlık verilerine göre, operasyonların başlangıcından bu yana toplam 31 gemi ya rotasını değiştirmek zorunda kaldı ya da geri dönmeye mecbur bırakıldı.

Uzmanlar, karşılıklı hamlelerin sürmesi halinde yalnızca bölgesel güvenliğin değil, küresel petrol arzının da ciddi şekilde etkilenebileceği uyarısında bulunuyor.