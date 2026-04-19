Kiev’de dehşet: Silahlı saldırıda 6 ölü 14 yaralı

Kiev’de dehşet: Silahlı saldırıda 6 ölü 14 yaralı
Yayınlanma:
Yıllardan beri savaşta olan Ukrayna'da bu defa silahlı saldırı krizi. Başkent Kiev'de düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de sivilleri hedef alan silahlı saldırı, çok sayıda can kaybına yol açtı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Zelenskiy, saldırganın güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, olayın tüm yönleriyle polis ve Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından incelendiğini duyurdu.

4 KİŞİ ESİRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırganın eylem sırasında bazı sivilleri rehin aldığı bildirildi. Rehinelerden birinin hayatını kaybettiği, dört kişinin ise güvenlik güçlerince kurtarıldığı aktarıldı.

Zelenskiy ayrıca saldırganın sokakta da sivilleri hedef aldığını, 4 kişiyi burada öldürdüğünü belirtti. Ağır yaralanan bir kadının hastanede yaşamını yitirdiği ifade edilirken, yaralılar arasında 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

SALDIRGAN RUSYA DOĞUMLU ÇIKTI

Olay öncesinde saldırganın bir daireyi ateşe verdiğinin tespit edildiği açıklandı. Failin Rusya doğumlu olduğu ve bir süre Donetsk bölgesinde yaşadığı bilgisi paylaşıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünya
Malezya'da yüzen kasabada yangın çıktı: 1000 ev küle döndü binlerce kişi yerinden oldu
Sahte ayı kostümüyle 142 bin dolarlık dolandırıcılık!
İnsanlık dışı düzenek ortaya çıkarıldı: Bebek ticareti ağına operasyon