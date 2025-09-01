Kalaşnikov yeni tüfeğinin ilk partisini üretti

Kalaşnikov yeni tüfeğinin ilk partisini üretti
Yayınlanma:
Rusya merkezli silah üreticisi Kalaşnikov şirketi, son dizaynı olan 5,45mm kalibrelik mühimmat kullanan AM-17 otomatik silahın seri üretimi kapsamında ilk partiyi üretti.

Silah üreticisi Kalaşnikov şirketi, 5,45 mm kalibrelik AM-17 otomatik silahın ilk partisini üretti. Bu bilgi şirket tarafından açıklandı.

‘ASKERİ VE DEVLET TESTLERİNİ TAMAMLADI’

Kalaşnikov şirketi, ilk deneme partisi olan 5,45 mm kalibreli küçük boyutlu AM-17 otomatik silahını üretti. "Otomatik silah daha önce askeri ve devlet testlerinden başarıyla geçti” denildi.

5-45x39mm-am-17-kompakt-saldiri-tufegi.webp

‘ÖZEL OPERASYONLAR İÇİN YENİDEN TASARLANDI’

Şirketin paylaşımında otomatik silahın gelecek vaat eden bir savunma silahı olarak kullanılabileceğini, ayrıca ordunun özel birlikleri ve kolluk kuvvetleri tarafından da kullanılabileceği kaydedildi:

“Küçük boyutlu otomatik silahın tasarımında, modern otomatik ateşli silahlara yönelik tüm gereklilikler dikkate alındı. Özel askeri operasyon bölgesinden gelen geri bildirimler sonucunda, üründe bir dizi değişiklik yapıldı. AM-17, müşterinin talebi doğrultusunda yeni testlere hazır, deney ve tasarım çalışmaları tamamen tamamlandı.”

kalashnikov-am-17-saldiri-tufegini-2025te-seri-uretecek-1-1320x880.webp

Şirket, tüfeğin mühimmatı olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan tüm 5,45 mm savaş mermilerinin uygun olduğunu bildirdi.

Hindistan yeni silah sistemini test ettiHindistan yeni silah sistemini test etti

Alman otomobil devi silah üretecekAlman otomobil devi silah üretecek

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Dünya
Zile basıp kaçan çocuğu öldürdü: Tutuklanmadı
Zile basıp kaçan çocuğu öldürdü: Tutuklanmadı
Trump İsrail’e izin verdi: Batı Şeria’da ilhak kararını Netanyahu verecek
Trump İsrail’e izin verdi: Batı Şeria’da ilhak kararını Netanyahu verecek