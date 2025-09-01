Kalaşnikov yeni tüfeğinin ilk partisini üretti

Silah üreticisi Kalaşnikov şirketi, 5,45 mm kalibrelik AM-17 otomatik silahın ilk partisini üretti. Bu bilgi şirket tarafından açıklandı.

‘ASKERİ VE DEVLET TESTLERİNİ TAMAMLADI’

Kalaşnikov şirketi, ilk deneme partisi olan 5,45 mm kalibreli küçük boyutlu AM-17 otomatik silahını üretti. "Otomatik silah daha önce askeri ve devlet testlerinden başarıyla geçti” denildi.

‘ÖZEL OPERASYONLAR İÇİN YENİDEN TASARLANDI’

Şirketin paylaşımında otomatik silahın gelecek vaat eden bir savunma silahı olarak kullanılabileceğini, ayrıca ordunun özel birlikleri ve kolluk kuvvetleri tarafından da kullanılabileceği kaydedildi:

“Küçük boyutlu otomatik silahın tasarımında, modern otomatik ateşli silahlara yönelik tüm gereklilikler dikkate alındı. Özel askeri operasyon bölgesinden gelen geri bildirimler sonucunda, üründe bir dizi değişiklik yapıldı. AM-17, müşterinin talebi doğrultusunda yeni testlere hazır, deney ve tasarım çalışmaları tamamen tamamlandı.”

Şirket, tüfeğin mühimmatı olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan tüm 5,45 mm savaş mermilerinin uygun olduğunu bildirdi.

Hindistan yeni silah sistemini test etti

Alman otomobil devi silah üretecek