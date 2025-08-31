Kahire seferinde tren raydan çıktı: 103 yaralı

Mısır'da Marsa Matruh-Kahire seferini gerçekleştiren trenin raydan çıkması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, Marsa Matruh-Kahire seferini gerçekleştiren trenin raydan çıkması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 103 kişinin yaralandığı bilgisi açıklandı.

Olay yerini ziyaret eden Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir, kazanın nedeninin araştırılması için teknik bir komite kurulacağını ve kazadan sorumlu kişilere en ağır cezanın verileceğini bildirdi.