Japonya tarihinin ilk kadın başbakanı seçildi
Japonya'da Liberal Demokrat Parti lideri Sanae Takaichi, Meclis'te yapılan oylamada çoğunluğun oyunu alarak ülkenin ilk kadın başbakanı oldu.

Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) lideri Sanae Takaichi, Meclis'te yapılan oylamada çoğunluğu sağlayarak ülkenin ilk kadın başbakan unvanını kazandı.

Takaichi, parlamentonun 465 koltuklu alt kanadında yapılan oylamada 237 oy alarak çoğunluğu elde etti.son-dakika-kapak.jpg Üst Meclis'te de çoğunluğun onay vermesiyle Takaichi'nin Japonya’nın 104’üncü başbakanı olarak yemin etmesi bekleniyor.

JAPONYA BAŞBAKANI İŞİBA ŞİGERU İSTİFA ETMİŞTİ

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, temmuzdaki Danışman Meclisi seçimlerinde LDP ve koalisyon ortağı Komeitonun Meclis çoğunluğunu kaybettiği sonuçlar nedeniyle Başbakanlık ve LDP Genel Başkanlığı görevlerinden istifa etmişti.

Ardından LDP'nin yeni lideri, çeşitli dönemlerde kabinede görev alan eski Ekonomi Güvenliği Bakanı Takaiçi olmuştu.

Japonya'nın "ilk kadın başbakanı" olan 64 yaşındaki Takaiçi, "kamuoyunda en çok destek gören isim" olarak öne çıktığı ifade ediliyordu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

