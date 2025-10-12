Japonya bir İngiliz ve bir Amerikalıyı tutukladı

Şüpheliler, 24 yaşındaki İngiliz vatandaşı Kim Tung Nguyen ve 25 yaşındaki ABD vatandaşı Jason Raymond Scott. İddiaya göre, bu kişiler Uyuşturucu Maddeler Kontrol Yasası'nı ihlal etti.

VALİZE 17 KİLOGRAM DOLDURMUŞLAR

Polis ve diğer yetkililer, Scott'ın geçen ay Los Angeles'taki bir havalimanından Tokyo Haneda Havalimanı'na, yaklaşık 17 kilogram uyuşturucu içeren bir valizle uçtuğundan şüphelenildiğini söyledi. Uyarıcıların piyasa değerinin 6,3 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar

Soruşturmacılar, güvenlik kamerası görüntülerinde Scott'ın uyarıcı içeren valizi Nguyen'e teslim ettiğini söyledi.

37 MİLYON DOLARLIK UYUŞTURUCU BULUNDU

Nguyen'in kaldığı Japonya'daki özel konaklama yerinde yapılan soruşturmada, altı valizde yaklaşık 100 kilogram uyarıcı madde bulundu ve bunların piyasa değeri 37 milyon dolardan fazla.

Her iki şüpheli de suçlamaları reddetti.