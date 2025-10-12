Japonya bir İngiliz ve bir Amerikalıyı tutukladı

Japonya bir İngiliz ve bir Amerikalıyı tutukladı
Yayınlanma:
Tokyo Emniyet Müdürlüğü, Japonya'ya yaklaşık 17 kilogram uyuşturucu madde kaçırdığı şüphesiyle bir İngiliz ve bir ABD vatandaşını tutukladı.

Şüpheliler, 24 yaşındaki İngiliz vatandaşı Kim Tung Nguyen ve 25 yaşındaki ABD vatandaşı Jason Raymond Scott. İddiaya göre, bu kişiler Uyuşturucu Maddeler Kontrol Yasası'nı ihlal etti.

VALİZE 17 KİLOGRAM DOLDURMUŞLAR

Polis ve diğer yetkililer, Scott'ın geçen ay Los Angeles'taki bir havalimanından Tokyo Haneda Havalimanı'na, yaklaşık 17 kilogram uyuşturucu içeren bir valizle uçtuğundan şüphelenildiğini söyledi. Uyarıcıların piyasa değerinin 6,3 milyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar13 milyon dolarlık kokainle yakalandılar

Soruşturmacılar, güvenlik kamerası görüntülerinde Scott'ın uyarıcı içeren valizi Nguyen'e teslim ettiğini söyledi.

37 MİLYON DOLARLIK UYUŞTURUCU BULUNDU

Nguyen'in kaldığı Japonya'daki özel konaklama yerinde yapılan soruşturmada, altı valizde yaklaşık 100 kilogram uyarıcı madde bulundu ve bunların piyasa değeri 37 milyon dolardan fazla.

Her iki şüpheli de suçlamaları reddetti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Dünya
İsrail'den rehine takası açıklaması
İsrail'den rehine takası açıklaması
Av iyi geçti balıkçılar halka bedava dağıttı
Av iyi geçti balıkçılar halka bedava dağıttı