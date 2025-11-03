İsrailli turistler Yunan adasını karıştırdı

İsrailli turistler Yunan adasını karıştırdı
Yayınlanma:
İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer, Yunanistan'ın Kefalonya Adası'nda protesto edildi.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyerin, Yunanistan'ın Kefalonya Adası'ndaki Argostoli Limanı'nda, Filistin destekçileri tarafından protesto edildiği belirtildi.

Yunanistan basını yaklaşık 1500 İsrailli yolcuyu taşıyan "Crown Iris" isimli kruvaziyerin polisin yoğun güvenlik önlemleri altında Kefalonya Adası'ndaki Argostoli Limanı'na geldiğini belirtti.

ATİNA'DAN POLİS GÜCÜ GÖNDERİLDİ

Adaya güvenlik tedbirleri için Atina ve Patra'dan polis gücü sevk edildiği ifade edildi.

Liman çevresindeki bazı yollar trafiğe kapatılırken, İsrailli yolcular özel otobüslere bindirilerek ziyaret edecekleri bölgelere götürüldü.

Yunanistan'dan İsrail takımlarına men çağrısıYunanistan'dan İsrail takımlarına men çağrısı

Limandaki Filistin destekçileri ise yolcuların adaya gelmesi vesilesiyle İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları protesto etti. Eylemciler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Aynı kruvaziyer, geçen hafta da Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Patra ve Kalamata limanlarında Filistin destekçileri tarafından protesto edilmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

