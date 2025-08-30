İsrail'in Suriye'deki ihlalleri sürüyor: Konvoyla geldiler kırsalda konuşlandılar

İsrail'in Suriye'deki ihlalleri sürüyor: Konvoyla geldiler kırsalda konuşlandılar
İsrail askerlerini taşıyan yaklaşık 30 adet arazi aracı gece saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri’nden Suriye topraklarına girerek Kuneytra’nın güney kırsalındaki el-Aşşe köyünde konuşlandı.

İsrail’in Suriye topraklarına yönelik ihlalleri artarak sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, İsrail askerlerini taşıyan yaklaşık 30 adet arazi aracı gece saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri’nden Suriye topraklarına girerek Kuneytra’nın güney kırsalındaki el-Aşşe köyünde konuşlandı.

BM KARARLARINI İHLAL EDİYOR

İngiltere merkezli SOHR’a göre, İsrail askerlerini taşıyan yaklaşık 30 adet arazi aracı, gece saatlerinde işgal altındaki Golan Tepeleri’nden Suriye topraklarına girerek Kuneytra’nın güney kırsalındaki el-Aşşe köyünde konuşlandı.

İsrail güçlerinin vatandaşlarla herhangi bir temasının olmadığı belirtildi.

İsrail’in sınır bölgelerindeki askeri yayılımı BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olarak görülüyor.

İsrail ordusu dün de Kuneytra kırsalındaki Doğu Samdaniye beldesinde ilerledi. SOHR’a göre birkaç askeri araç, yanlarında bir tankla beldenin yerleşim alanlarından birine girdi. SOHR’a göre burada İsrail güçleri evlerde geniş çaplı baskınlar ve aramalar gerçekleştirdi. Halk arasında korku ve endişe yarattığı belirtilen arama ve kuşatma faaliyetleri sürüyor.

KUNEYTRA ÜZERİNDE KEŞİF UÇUŞU

Suriye Devlet Haber Ajansı (SANA) da dün İsrail güçlerinin, çok sayıda asker yüklü araçla Kuneytra’nın güney kırsalındaki Ayn Ziwan köyünün batısına girerek bölgede bazı evlerde arama yaptığını kaydetti. Kuneytra kırsalında Ofanya – Cabata el-Haşab yolu üzerinde İsrail tarafından bir kontrol noktası kurulduğu belirtildi. SANA’ya göre dün Kuneytra üzerinde yoğun İsrail keşif uçuşları gerçekleşti. Geçen hafta Kuneytra kırsalındaki Taranja köyünde İsrail güçlerinin bir evi bombalaması sonucu bir genç hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

