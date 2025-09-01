İsrail’in soykırım suçu işlediği yine tescillendi

1994 yılında kurulan ve karşılaştırmalı araştırmalar, önemli yeni çalışmalar, vaka çalışmaları, soykırım ve diğer insan hakları ihlalleri arasındaki bağlantılar ile soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması konularını ele almak için kurulan Uluslararası Soykırım Akademisyenleri Birliği (USAB), İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediğini duyurdu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Birlikten yapılan ve üyelerin yüzde 86’sının kabul ettiği çözüm kapsamında BM başta olmak üzere tüm ülkelere İsrail’le silah anlaşmalarını gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.

Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’e ilişkin kararına tüm ülkeler tarafından saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

SOYKIRIMIN YASAL TANIMINA UYUYOR

Birlik adına yayımlanan yazıda İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve insanlığa karşı suçlar hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“İsrail'in Gazze'deki politika ve eylemlerinin, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (1948) II. Maddesinde yer alan soykırımın yasal tanımına uyduğunu beyan eder; İsrail'in Gazze'deki politika ve eylemlerinin, uluslararası insani hukuk ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nde tanımlanan savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar teşkil ettiğini beyan eder;

DERHAL DURDURMA ÇAĞRISI

İsrail hükümetini, Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suç teşkil eden tüm eylemleri derhal durdurmaya çağırır; Bu eylemler arasında, çocukları da dahil olmak üzere sivillere yönelik kasıtlı saldırılar ve öldürmeler; açlık; insani yardımın engellenmesi;

‘AÇ BIRAKMA, CİNSEL SALDIRI, KASITLI ÖLDÜRMELER’

İsrail hükümetini, Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar teşkil eden tüm eylemleri derhal durdurmaya çağırır; bu eylemler arasında çocukları da içeren sivillere yönelik kasıtlı saldırılar ve öldürmeler; aç bırakma; insani yardım, su, yakıt ve halkın hayatta kalması için gerekli diğer malzemelerden mahrum bırakma; cinsel ve üremeye yönelik şiddet; ve halkın zorla yerinden edilmesi yer almaktadır; İsrail hükümetini, Uluslararası Adalet Divanı'nın Geçici Tedbir kararlarına uymaya çağırır; Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin taraf devletlerini, yükümlülüklerini yerine getirmeye, Mahkeme ile işbirliği yapmaya ve tutuklama emri bulunan tüm kişileri teslim etmeye çağırırız.

SOYKIRIM SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI İÇİN ÇAĞRI