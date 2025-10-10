İsrail'in kaçırdığı Türk vatandaşları hakkında açıklama

İsrail'in kaçırdığı Türk vatandaşları hakkında açıklama
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Gazze'ye insani yardım götüren Özgürlük Filosu'na katılan ve İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılan Türk aktivistler hakkında açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden duyurulan gelişmede Özgürlük Filosu'na katılan ve uluslararası sulardan kaçırılan, 18'i Türk vatandaşı toplam 94 aktivistin bugün Türkiye'ye getirileceği bilgisi verildi.

18 TÜRK VATANDAŞI ÜLKEYE DÖNECEK

İsrail’in kaçırdığı 2 Fransız milletvekili serbest bırakıldıİsrail’in kaçırdığı 2 Fransız milletvekili serbest bırakıldı

21 ÜLKEDEN 94 AKTİVİST GELİYOR

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar.

Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz."

İsrail’in yardım filosu saldırılarına ilişkin karar Resmi Gazete’deİsrail’in yardım filosu saldırılarına ilişkin karar Resmi Gazete’de

NE OLMUŞTU

İsrail ordusu, soykırım yürütülen Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu'na ait bir gemiye uluslararası sularda saldırı düzenledi. Filoda 3 Türk milletvekili olmak üzere onlarca aktivist bulunuyordu. 3 milletvekilinin dönmesinin ardından kalan Türk vatandaşları da ülkeye getiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Dünya
Son Dakika | İsrail ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı
Son Dakika | İsrail ateşkesin yürürlüğe girdiğini açıkladı
Son dakika | Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü açıklandı
Son dakika | Trump’ın göz diktiği Nobel Barış Ödülü açıklandı