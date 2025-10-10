Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden duyurulan gelişmede Özgürlük Filosu'na katılan ve uluslararası sulardan kaçırılan, 18'i Türk vatandaşı toplam 94 aktivistin bugün Türkiye'ye getirileceği bilgisi verildi.

18 TÜRK VATANDAŞI ÜLKEYE DÖNECEK

İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar.



Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz. October 10, 2025

İsrail’in kaçırdığı 2 Fransız milletvekili serbest bırakıldı

21 ÜLKEDEN 94 AKTİVİST GELİYOR

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar. Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz."

İsrail’in yardım filosu saldırılarına ilişkin karar Resmi Gazete’de

NE OLMUŞTU

İsrail ordusu, soykırım yürütülen Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu'na ait bir gemiye uluslararası sularda saldırı düzenledi. Filoda 3 Türk milletvekili olmak üzere onlarca aktivist bulunuyordu. 3 milletvekilinin dönmesinin ardından kalan Türk vatandaşları da ülkeye getiriliyor.