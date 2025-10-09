İsrail’in kaçırdığı 2 Fransız milletvekili serbest bırakıldı

İsrail’in kaçırdığı 2 Fransız milletvekili serbest bırakıldı
Özgürlük Filosu’nda bulunan ve İsrail tarafından uluslarası sularda kaçırılan 2 Fransız milletvekli serbest bırakıldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na yönelik operasyonda İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda kaçırılan iki Fransız milletvekili serbest bırakıldı. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekilleri Alma Dufour ve Farida Amrani'nin tahliye edildiği açıklandı.

150 AKTİVİSTTEN HABER YOK

Dufour, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Fransız Milletvekili Melissa Camara dahil 150 mürettebat üyesinin hala İsrail'in elinde olduğunu" belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron üzerindeki diplomatik baskının artırılması çağrısında bulundu.

FİLOLARA YASA DIŞI SALDIRILAR

İnsani yardım taşıyan Özgürlük Filosu Koalisyonu, 30 ülkeden 140'tan fazla aktivistle Gazze'ye yardım ulaştırmak üzere yola çıkmıştı. Filoya, 8 Ekim'de uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından müdahale edilmiş ve yolcular yasa dışı şekilde alıkonulmuştu.

İsrail Fransız milletvekilini de kaçırdı: Son videosu ortaya çıktıİsrail Fransız milletvekilini de kaçırdı: Son videosu ortaya çıktı

Fransız milletvekilinden İsrail soykırımına karşı çağrıFransız milletvekilinden İsrail soykırımına karşı çağrı

İsrail ordusu, 1 Ekim'de de Küresel Sumud Filosu'na benzer bir operasyon düzenlemiş, aktivistlerin büyük bölümü sınır dışı edilmişti. Son gelişmeler, İsrail'in uluslararası sulardaki sivil girişimlere yönelik müdahalelerinin sürdüğünü gösteriyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

