İsrail Fransız milletvekilini de kaçırdı: Son videosu ortaya çıktı

Yayınlanma:
3 Türk milletvekilinin İsrail tarafından kaçırıldığı Özgürlük Filosu’nda yer alan Fransa milletvekili Alma Dufour’un baskından önce çektiği video ortaya çıktı. Dufour videoda aktivistlerin derhal serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine baskı yapılmasını talep ediyor.

İsrail, uluslararası sularda, birçok ülkenin vatandaşlarını kaçırmayı sürdürüyor. Gazze’deki soykırım ablukasına karşı bölgeye insani yardım Küresel Sumud Filosu’ndan yüzlerce aktivistin alıkonulmasının ardından bir başka girişim Özgürlük Filosu’na da müdahale edildi.

BASKINDAN ÖNCEKİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Filoya yapılan baskın sonucu aralarında 3 Türk milletvekilinin de olduğu 93 aktivist kaçırıldı.

Kaçırılan 93 kişinin arasında bulunan Fransa milletvekili Alma Dufour’un baskından önce çektiği son video ortaya çıktı.

‘BU VİDEOYU İZLİYORSANIZ İSRAİL BENİ KAÇIRMIŞTIR’

Dufour, “Bu videoyu izliyorsanız, bu benim İsrail tarafından kaçırıldığım anlamına gelir. [Fransa Cumhurbaşkanı] Emmanuel Macron ve [Dışişleri Bakanı] Jean Noel Barrot'tan tüm mürettebatının serbest bırakılmasını talep edin” notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Benim adım Alma Dufour, Fransa'dan. Eğer bunu görüyorsanız, denizde durdurulmuş ve İsrail işgal güçleri ya da İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımına katılan bir ülkenin güçleri tarafından kaçırılmışızdır. Tüm yoldaşlarıma ve aileme, Fransız hükümetine baskı yapıp derhal serbest bırakılmamı talep etmeleri için çağrıda bulunuyorum.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Dünya
Rusya Ukrayna'da bir bölgeyi daha ele geçirdi
Rusya Ukrayna'da bir bölgeyi daha ele geçirdi
Tom Barrack'tan harita savunması: Görmedim
Tom Barrack'tan harita savunması: Görmedim
Markete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar etti
Markete giren ayı ortalığı birbirine kattı: Balık reyonuna daldı firar etti