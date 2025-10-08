İsrail Fransız milletvekilini de kaçırdı: Son videosu ortaya çıktı

İsrail, uluslararası sularda, birçok ülkenin vatandaşlarını kaçırmayı sürdürüyor. Gazze’deki soykırım ablukasına karşı bölgeye insani yardım Küresel Sumud Filosu’ndan yüzlerce aktivistin alıkonulmasının ardından bir başka girişim Özgürlük Filosu’na da müdahale edildi.

BASKINDAN ÖNCEKİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Filoya yapılan baskın sonucu aralarında 3 Türk milletvekilinin de olduğu 93 aktivist kaçırıldı.

Kaçırılan 93 kişinin arasında bulunan Fransa milletvekili Alma Dufour’un baskından önce çektiği son video ortaya çıktı.

‘BU VİDEOYU İZLİYORSANIZ İSRAİL BENİ KAÇIRMIŞTIR’

Dufour, “Bu videoyu izliyorsanız, bu benim İsrail tarafından kaçırıldığım anlamına gelir. [Fransa Cumhurbaşkanı] Emmanuel Macron ve [Dışişleri Bakanı] Jean Noel Barrot'tan tüm mürettebatının serbest bırakılmasını talep edin” notuyla paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: