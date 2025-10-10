İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları ülkeye döndü

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma karşı yola çıkan Özgürlük Filosu'nda İsrail'in kaçırdığı 18 Türk aktivist ülkeye döndü. Aktivistleri aileleri ve yetkililer ve çok sayıda yurttaş karşıladı.

İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılan, 18'i Türk vatandaşı 98 Özgürlük Filosu aktivisti Türkiye'ye getirildi.

Aktivistlerin tahliyesi için Ürdün'den özel seferle havalanan THY uçağı, İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait teknelerde yer alan 18'i Türk, toplam 98 aktivist, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden duyurulan gelişmede Özgürlük Filosu'na katılan ve uluslararası sulardan kaçırılan, 18'i Türk vatandaşı toplam 94 aktivistin bugün Türkiye'ye getirileceği bilgisi verilmişti.

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar.

Söz konusu seferle 21 ülkeden toplam 94 aktivisti tahliye ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

