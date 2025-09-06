İsrail'den Gazze'ye 'kenti terk edin' uyarısı

İsrail'den Gazze'ye 'kenti terk edin' uyarısı
Yayınlanma:
İsrail Ordusu tarafından Gazze'yi tamamen işgal girişimi kapsamında sivillere yeni bir uyarı yapıldı. Gazze'ye kara saldırılarının genişletildiği duyuruldu ve bölge halkına 'bir an önce kenti terk etmeleri' yönünde çağrı yapıldı.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de yıkılmadık bina bırakmayan İsrail, Gazze'yi tamamen işgal etme kararı almıştı.

KARA SALDIRILARINI GENİŞLETTİKLERİNİ AÇIKLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinde kara saldırılarını genişlettiğini bildirdi. Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinin "insani bölge" ilan edildiğini öne süren Adraee, Gazzelilerden kenti bir an önce terk etmesini belirtti.

Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazzelilerin Reşid Caddesi üzerinden "arama yapılmaksızın" kentten ayrılabileceğini iddia etti.

Mevasi'de sahra hastanesi, ilaç, gıda ve su gibi temel insani ihtiyaçların bulunduğunu savunan Adraee, Mevasi'ye Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde insani yardımların ulaştırılacağını iddia etti.

İsrail ordusu daha önce birçok kez Mevasi bölgesini "insani bölge" ilan etmiş ancak hem oraya giden Filistinlileri hem Mevasi'de yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını defalarca hedef almıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

