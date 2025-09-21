İsrail'den Filistin'in tanınmasına tepki: Geleceğimiz Paris'ten değil Kudüs'ten belirlenecek

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıma kararına karşı çıktı. Bakanlıktan X sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, “İsrail, bu tek taraflı kararı kategorik olarak reddediyor” denildi.

Filistin’i tanıma adımının bölgede istikrarı bozacağı savunulan açıklamada, kararların Hamas’a ödül anlamına geldiği ileri sürüldü. İsrail, Filistin Yönetimi’ni de “sorunun parçası olmakla” suçlayarak, ABD’nin bu nedenle Ramallah yönetimine yaptırım uyguladığı iddiasını paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da kişisel hesabından yayınladığı video mesajda, söz konusu ülkelerin kararını “ahlak dışı, çirkin ve iğrenç” olarak nitelendirdi. Saar, bu adımın barışa değil, “Hamas’ın elini güçlendirmeye” hizmet ettiğini savundu.

Geçmişte çok sayıda ülkenin Filistin'i tanıdığını, bunun o zaman olduğu gibi bugün de yanlış olduğunu ileri süren Saar, "Ancak şimdi tanıma kararı alan hükümetler ahlak dışı, çirkin ve iğrenç bir eylemde bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Saar, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelerde muhalefetin bu karara tepki gösterdiğini savunarak, "Geleceğimiz Londra'da veya Paris'te belirlenmeyecek. Kudüs'te belirlenecek." iddiasında bulundu.