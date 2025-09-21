İsrail'den Filistin'in tanınmasına tepki: Geleceğimiz Paris'ten değil Kudüs'ten belirlenecek

İsrail'den Filistin'in tanınmasına tepki: Geleceğimiz Paris'ten değil Kudüs'ten belirlenecek
Yayınlanma:
İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin Devleti’ni tanıma adımı İsrail’den sert tepki gördü. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri "ahlak dışı, çirkin ve iğrenç" bir eylemde bulunmakla suçladı. Tel Aviv yönetimi, kararın Hamas’ı güçlendirdiğini öne sürerek, barışa hizmet etmediğini savundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Avustralya ve Kanada’nın Filistin Devleti’ni resmen tanıma kararına karşı çıktı. Bakanlıktan X sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, “İsrail, bu tek taraflı kararı kategorik olarak reddediyor” denildi.

Filistin’i tanıma adımının bölgede istikrarı bozacağı savunulan açıklamada, kararların Hamas’a ödül anlamına geldiği ileri sürüldü. İsrail, Filistin Yönetimi’ni de “sorunun parçası olmakla” suçlayarak, ABD’nin bu nedenle Ramallah yönetimine yaptırım uyguladığı iddiasını paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da kişisel hesabından yayınladığı video mesajda, söz konusu ülkelerin kararını “ahlak dışı, çirkin ve iğrenç” olarak nitelendirdi. Saar, bu adımın barışa değil, “Hamas’ın elini güçlendirmeye” hizmet ettiğini savundu.

Geçmişte çok sayıda ülkenin Filistin'i tanıdığını, bunun o zaman olduğu gibi bugün de yanlış olduğunu ileri süren Saar, "Ancak şimdi tanıma kararı alan hükümetler ahlak dışı, çirkin ve iğrenç bir eylemde bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Saar, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelerde muhalefetin bu karara tepki gösterdiğini savunarak, "Geleceğimiz Londra'da veya Paris'te belirlenmeyecek. Kudüs'te belirlenecek." iddiasında bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünya
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
İngiltere’den tarihi adım: Filistin resmen tanındı
İngiltere’den tarihi adım: Filistin resmen tanındı