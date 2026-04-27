İsrail’den Filistin’e mali abluka: Toplanan paraya el konuldu

İsrail’in, Filistin yönetimi adına topladığı vergi gelirlerinin bu ay için tamamen kesildiği iddia edildi. Kararın, mevcut borçlar gerekçe gösterilerek alındığı belirtilirken, Ramallah yönetimi ciddi bir mali baskıyla karşı karşıya.

İsrail’in Filistin yönetimi adına tahsil ettiği vergi gelirlerine ilişkin yeni bir kriz patlak verdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, bu ay toplanan yüz milyonlarca dolarlık kaynağın Filistin tarafına aktarımı tamamen durduruldu.

Haberde, kararın İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in talimatıyla uygulamaya konulduğu ve toplamda yaklaşık 740 milyon şekellik gelirin büyük bölümünün çeşitli borç kalemleri gerekçe gösterilerek kesildiği aktarıldı. Kesintilerin ardından kalan miktarın da transfer edilmediği ifade edildi.

"TEMEL HİZMETLER İÇİN KESİLDİ" İDDİASI

İsrail tarafı, yapılan kesintilerin Filistin yönetiminin İsrailli su, elektrik ve çevre hizmetleri sağlayıcılarına olan borçlarına karşılık uygulandığını savundu. Yetkililer, söz konusu ödemelerin tahsil edilmesinin zorunlu olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Filistin yönetimi, bu uygulamayı siyasi baskı aracı olarak nitelendirdi. Filistin Maliye Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail’in uzun süredir vergi gelirlerinden milyarlarca dolarlık kesinti yaptığını ve bunun kamu maaşları ile temel hizmetleri ciddi şekilde etkilediğini duyurmuştu.

KAMU ÖDEMELERİNE DARBE

Uzmanlara göre, gelir akışının tamamen durdurulması Filistin ekonomisinde yeni bir darboğaz yaratabilir. Kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesinde aksaklık yaşanabileceği ve sosyal hizmetlerin daha da kısıtlanabileceği uyarıları yapıldı.

Yaşanan gelişme, iki taraf arasındaki ekonomik gerilimin daha da tırmanabileceğine işaret ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

