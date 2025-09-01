İsrail yeni hedeflerini açıkladı

Dün Gazze'ye hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırının ardından İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, operasyonun Hamas’a yönelik en kritik darbelerden biri olduğunu ifade ederken İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir de Kuzey Komutanlığı'nda açıklamada bulundu.

İSRAİL YENİ HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Zamir, İsrail ordusunun tüm alanlarda tehditleri hedef almaya devam edeceğini söyleyerek, "İsrail ordusu, tüm alanlarda her zaman inisiyatif ve operasyonel üstünlükle saldırgan bir şekilde hareket ediyor" diye konuştu.

Zamir, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'ye yönelik saldırının İsrail ordusunun Yemen, Lübnan, Suriye ve diğer ülkelerde gerçekleştirdiği bir dizi önemli saldırının devamı olduğunu belirterek, “Hamas'ın yönetici kadrosunun büyük bölümü yurt dışında ve onlara da ulaşacağız” ifadelerini kullandı.