İsrail sözde ateşkes sürecinde her gün 2 çocuğu öldürdü

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Orta Doğu oturumunda kapsamlı bir konuşma yaptı.

"HİÇBİR ŞEY BU DURUMU HAKLI GÖSTEREMEZ"

Mansur konuşmasında, "Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana (10 Ekim) her gün 1000 kişinin ölmesi ya da yaralanmasını, her gün 2 çocuğun ölmesini, soykırımdan sağ çıkanların her gün ölümden ve acıdan kaçışını, yerinden edilmiş ailelerin sular altında kalan çadırlarda kışı geçirmesini hiçbir şey haklı gösteremez" dedi.

İsrail ordusu yine ateşkes tanımadı! Gazze’deki 4 şehre bomba yağdırdı

ABD'YE ÇAĞRI

Mansur, İsrail'in Filistinlilerin ilerleyişini kasıtlı olarak engellediğini belirterek, ABD yönetiminin ateşkesin bozulmasını engellemek için müdahale etmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca garantör devletlerin de sürekli krizlere odaklanmak yerine bir sonraki adıma odaklanmalarının önemine işaret etti.

İsveç'te İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırıları protesto edildi

ATEŞKESİ BOZMA HEDEFİ

Filistinlilerin İsrail'in niyetini bilmesine rağmen Trump'ın barış planını kabul ettiğini dile getiren Mansur, "İsrail'in yardım girişlerini geciktirerek, saldırılara yeniden başlayarak ve Sarı Hat üzerinden Gazze'deki işgali derinleştirerek" ateşkesi bozma hedefini gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti.

BATI ŞERİA VE KUDÜS’TE TEHCİR POLİTİKALARI SÜRÜYOR

Mansur, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarıyla zorla göç ve toprakları sömürgeleştirme politikasına derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.

MAHKUMLAR İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE MARUZ KALIYOR

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumuna da değinen Mansur, BMGK'nın işkence gören binlerce tutuklunun durumuna ilgi göstermemesini eleştirdi. Sde Teiman Hapishanesi'nde gardiyanların bir mahkuma tecavüzünü gösteren video sızdırıldığında, İsrail'de asıl skandalın tecavüz değil videonun sızdırılması olarak görüldüğünü, hatta gardiyanları "kahraman" olarak görenler olduğunu ifade etti.

100 FİLİSTİNLİ HAPİSHANELERDE ÖLDÜRÜLDÜ

Mansur, son 2 yılda İsrail hapishanelerinde 100 Filistinlinin öldüğünü hatırlatarak, "Öldürüldüler ya da açlık ve tıbbi ihmalle ölüme terk edildiler" ifadesini kullandı.