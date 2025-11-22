İsveç'te İsrail'in ateşkese rağmen devam eden saldırıları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm, Gazze'deki duruma tepki göstermek isteyen yüzlerce kişinin katıldığı protestolara sahne oldu. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarını ve insani yardım girişini kısıtlamasını protesto etti.

Göstericiler, pankartlarında "Sivilleri bombalamak meşru müdafaa değil. Soykırıma hayır de", "Filistin için ayağa kalkın" ve "İsrail barış anlaşmasına uysun" gibi sloganlar taşıdı. Eylemciler, İsveç hükümetine de çağrıda bulunarak İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulanmasını talep etti.

İsrail ordusu yine ateşkes tanımadı! Gazze’deki 4 şehre bomba yağdırdı

YAHUDİ ASILLI AKTİVİSTTEN SERT ELEŞTİRİ

Gösteriye katılan Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler yaptığı açıklamada, bölgedeki durumu değerlendirdi. Feiler, Gazze'de her gün sivil insanların öldüğünün altını çizerek, Filistin'de yalnızca ateşkesten bahsedildiğini fakat ortada bir ateşkes olmadığını söyledi.

Feiler, Batı Şeria’daki duruma da dikkat çekerek, "Batı Şeria'da etnik temizlik devam ediyor. Zeytinlikler sökülüyor. Batı Şeria'daki İsrailli polis ve askerler, Filistinlilere yönelik bu saldırıları durdurmadıkları gibi saldırıların bizzat birer parçasılar." ifadelerini kullandı.

Aktivist Feiler, hükümetlerin silah alıp satmaya devam etmesini, İsrail'i siyasi ve diplomatik olarak desteklemeyi sürdürmesini kabul etmediklerini belirterek, "Soykırıma suç ortağı olmamız kabul edilemez" dedi.