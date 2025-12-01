İsrail ordusunda ‘tarihi’ kriz: Binlerce asker kaçtı

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun "tarihindeki en ciddi insan kaynakları krizi" yaşadığını duyurdu. Maariv gazetesinde yayımlanan makalesinde Brik, son aylarda binlerce subay ve astsubayın çeşitli yollarla askerlik hizmetinden kaçtığını ifade etti.

Brik, personel kaybının askeri teçhizat bakımını ve muharebe sistemlerini olumsuz etkilediğini belirterek, bu durumun "ordunun kısa sürede tamamen etkisiz hale gelmesine" yol açabileceği uyarısında bulundu. Genelkurmay başkanlarının personel kesintileri ve askerlik sürelerinin kısaltılması gibi "uygunsuz kararlarının" büyük boşluklar oluşturduğunu vurguladı.

923 İSRAİLLİ ASKER ÖLDÜ

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik soykırımı kapsamında Gazze'ye yönelik 2 yıllık saldırılarında 923 askerin öldüğü, 6.399 askerin yaralandığı resmi verilerle açıklandı.

İsrail medyası ise yaklaşık 20 bin askerin travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını bildirdi.

SOYKIRIMDA 70 BİN FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Soykırım kapsamındaki İsrail saldırılarında 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin kişi yaralandı. Bölgenin yeniden inşa maliyeti ise 70 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.