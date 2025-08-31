İsrail bir yeri daha işgal etti!

İsrail bir yeri daha işgal etti!
Yayınlanma:
İsrail Batı Şeria'nın güneyindeki İsrail'in işgali altında olan Kiryat Arba'nın yakınlarında yeni bir yerleşim yeri daha kurdu.

Uzun yıllardan bu yana Filistin topraklarını işgal ederek topraklarını büyüten İsrail işgallerine devam ediyor. İsrail Hayom Gazetesi'nde yer alan habere göre, El Halil'in güneyinde Beni Naim kavşağının yakınında "onlarca yıldan sonra" yeni bir mahalle kurulduğu ve son günlerde buraya 10 İsrailli ailenin yerleştiği aktarıldı.

STRATEJİK KONUMDA YER ALIYOR

Mahalleye Aviad ismi verildi. El Halil'i, kentin güneyindeki yerleşim yerlerine bağlayan yol üzerinde stratejik bir konumda yer alıyor.

Kiryat Arba Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yerleşimle "El Halil'den Negev Çölü'ne kadar olan Filistin topraklarının coğrafi bağlantısının kesilmesi ve Kiryat Arba ile Ma'ale Hever yerleşim yerleri arasındaki bağlantının güçlendirilmesi" hedefleniyor.

TARİHİ BİR ADIM OLARAK NİTELEDİLER

Kiryat Arba Konseyi Başkanı Yisrael Bramson söz konusu açıklamada, mahallenin kuruluşunu "nesiller boyu devam eden bir vizyonu hayata geçiren tarihi bir adım" olarak nitelendirdi ve bununla Yahudiye'nin (Batı Şeria) İsrail halkına ait olduğu mesajı verildiğini kaydetti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

