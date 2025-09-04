İsrail bir ilkokulu havaya uçurdu

İsrail bir ilkokulu havaya uçurdu
Yayınlanma:
İsrail'in Gazze kentine yönelik işgal saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'ndeki bir ilkokulu vurdu. Saldırının etkisiyle okul yıkıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze kentine yönelik işgal saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi'ndeki bir ilkokulu yerle bir etti.

İSRAİL OKULU HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi'nde yer alan El-Furkan Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediği aktarıldı.

Saldırı sonucu okulda ve çevresinde geniş çaplı yıkım oluşurken, okulun bulunduğu Zeytun Mahallesi'nin 8. Caddesi'ndeki yapıların da yıkılması dikkati çekti.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusunun daha önce El-Furkan Kız İlkokulu'nu askeri üs olarak kullandığı ve bölgede işgal saldırısı düzenlediği askeri araçları burada tuttuğu kaydedildi.

Okulun, İsrail'in patlayıcı yüklü eski askeri araçlarla düzenlediği büyük çaplı saldırıda yok edildiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

