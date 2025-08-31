İsrail basını duyurdu: Durumları belirsiz

İsrail basını duyurdu: Durumları belirsiz
Yayınlanma:
İsrail basınında, Yemen'e düzenlenen son saldırının ardından Husilere bağlı hükümette Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi ile Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdülkerim el-Gamari'nin hayatta olup olmadıklarına ilişkin durumun belirsiz olduğu belirtildi.

İsrail resmi yayın kurumu KAN'ın haberinde, 28 Ağustos Perşembe günü başkent Sana'ya gerçekleştirilen saldırının sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Haberde, Savunma Bakanı Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Gamari'nin saldırıda yaralandıklarının tahmin edildiği, durumlarının belirsiz olduğu kaydedildi.

Husiler daha önce saldırıda Başbakan Ahmet Galib er-Rehavi ile beraberindeki bazı bakanların hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

yeni-proje-21.jpg

Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat daha sonra Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalında yayımlanan konuşmasında, İsrail'den intikam alınması sözü vermişti.

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan bazı kişilerin yaralı kurtulduğu, tedavilerinin sürdüğü aktarılırken, Savunma Bakanı Atıfi ve Genelkurmay Başkanı Gamari'nin sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Dünya
AB bakanları ikiye bölündü: İsrail'e ekonomik baskı olacak mı?
AB bakanları ikiye bölündü: İsrail'e ekonomik baskı olacak mı?
İsrail başkenti hedef aldı: Husilerin lideri öldürüldü
İsrail başkenti hedef aldı: Husilerin lideri öldürüldü