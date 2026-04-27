İsrail ateşkesi yine bozdu: Lübnan'da 14 ölü

İsrail ateşkesi yine bozdu: Lübnan'da 14 ölü
İsrail ordusunun 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara ilişkin güncel bilançoyu açıkladı. Ateşkes kararına rağmen devam eden saldırılarda 2’si kadın ve 2’si çocuk olmak üzere toplam 14 kişinin öldüğü, 3’ü kadın 37 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 17 Nisan’da yürürlüğe giren geçici ateşkese uymayarak Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bugünkü saldırılarda çoğunluğu sivil olan onlarca kişi yaşamını yitirdi veya yaralandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Lübnan’a 2 Mart’ta yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti, bu süreçte yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatılacağını duyurmuştu. Ancak ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları devam ediyor.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İran ABD’den resmen talep etti: Üç aşamalı plan ortaya çıktı
Çatışmaya katılan Afrikalı bakan öldürüldü