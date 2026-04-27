Çatışmaya katılan Afrikalı bakan öldürüldü

Mali Geçiş Hükümeti Sözcüsü Tuğgeneral Issa Ousmane Coulibaly, Savunma Bakanı Sadio Camara’nın silahlı grupların saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

SALDIRININ DETAYLARI

Coulibaly, önceki gün düzenlenen saldırılarda bir intihar bombacısının kullandığı araçla Camara’nın Bamako yakınlarındaki Kati kentindeki konutunun hedef alındığını belirtti. Bakan Camara’nın saldırganlarla çatışmaya girerek bazılarını etkisiz hale getirdiğini, ancak çıkan çatışmalarda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Afrika'dan gelip Konya'da mola verdiler: Tarım arazilerinde enerji topluyorlar

DİĞER KAYIPLAR

Sözcü, saldırı sırasında konutun çökmesi sonucu başka kayıplar yaşandığını ve yakınlardaki bir caminin yıkılması nedeniyle içeride bulunan bazı kişilerin de hayatını kaybettiğini bildirdi. Geçiş Dönemi Cumhuriyet Başkanı Assimi Goita başta olmak üzere hükümet ve Mali halkının, Camara’nın ailesine ve saldırılarda hayatını kaybeden tüm sivil ve askeri mağdurların yakınlarına başsağlığı dilediği aktarıldı.

Afrika'nın en zengini 3 ayda 3,21 milyar dolar kazandı

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Camara’nın ölümü nedeniyle bugünden itibaren ülke genelinde iki günlük ulusal yas ilan edildi. Saldırıların, Cemaat Nusra el-İslam ve Müslüman ile Azavad Kurtuluş Cephesi adlı silahlı gruplar tarafından düzenlendiği öne sürülüyor.

NE OLMUŞTU?

Mali’de 25 Nisan sabahı erken saatlerde silahlı grupların koordineli saldırıları başlamış, başkent Bamako’da Kati Askeri Üssü, Modibo Keita Havalimanı çevresindeki askeri kamp ile Kidal, Gao ve Sevare başta olmak üzere birçok şehirde yoğun silah sesleri, patlamalar ve çatışmalar bildirilmişti.

(AA)