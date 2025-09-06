İsrail askerleri tarafından katledilmişti! Ayşenur Ezgi Eygi mezarı başında anıldı

Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından açılan ateş nedeniyle hayata gözlerini yuman yaşam savunucusu Ayşenur Ezgi Eygi, mezarı başında anıldı. Didim Asri Mezarlık’ta gerçekleşen törene Eygi’nin babası Mehmet Suat Eygi, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

“BİR YIL GEÇMESİNE HALA RAĞMEN AYNI ADALETİ İSTİYORUZ”

Eygi’nin eşi Hamid Mazhar Ali, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, hayatı trajik bir şekilde elinden alınan Ayşenur'u ölümünün birinci yılında anmak için buradayız. Onun yokluğunun acısı hala bizimle. Elbette ki gidişi nedeniyle çok acı çekiyoruz ama aynı zamanda ölümünün ilk gününde sorduğumuz sorulara hala yanıt alamamış olmamız da ayrı bir yara. İsrail'den hesap sorulmasını talep etmiştik ve aradan bir yıl geçmesine rağmen hala aynı adaleti istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bunun için hala mücadele etmek zorunda olmak gerçekten çok acı verici, hatta utanç verici.” sözlerini sarf eden Ali, “Onu her gün özlüyorum. Fakat onun çok sevdiği bu topraklarda, Türkiye'de ailesiyle birlikte olmak bana bir nebze olsun teselli veriyor. Onun sevdiği şeyleri yaptığımızda, sanki hala aramızdaymış gibi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

“HAKİKATİ SAVUNARAK AYŞENUR’U YAŞATIYORUZ”

Adalet arayışının Ayşenur Ezgi’nin ruhunu yaşatmanın bir yolu olduğunu ifade eden Ali, "Hakikati savunarak, hesap sorulmasını talep ederek ve insan onurunu koruyarak Ayşenur'u yaşatıyoruz. Ayşenur'un ölümünden dolayı İsrail'in hesap vermesini sağlamak, daha büyük bir adalet mücadelesine atılan ilk adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

