İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi hakkında 24 yıl hapis talebi

İspanya’da aşırı sağcı ve katolik görüşleriyle tanınan Hazte Oir Derneği, Başbakan Pedro Sanchez’in eşi Begona Gomez hakkında ağır suçlamalarda bulunarak mahkemeye başvurdu.

Dernek; nüfuzunu kötüye kullanma, iş dünyasında yolsuzluk ve zimmet gibi dört ayrı suçtan Gomez’in 24 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

SAĞCI DERNEKTEN SANCHEZ'İN EŞİNE AĞIR SUÇLAMALAR

Hazte Oir tarafından hazırlanan iddianamede, Pedro Sanchez’in 2018’de göreve gelmesinin ardından Begona Gomez’in siyasi gücünü kullanarak özel sektör ve kamu üzerinde nüfuz kurduğu ileri sürüldü.

Dernek sadece Gomez için değil, ona yardım ettikleri iddiasıyla Başbakanlık asistanı Cristina Alvarez için 22 yıl, iş insanı Juan Carlos Barrabes için ise 6 yıl hapis cezası istedi.

Başbakan Pedro Sanchez ve eşi Maria Begona Gomez Fernandez

BAŞBAKANIN EŞİNDEN İDDİALARA YANIT

Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Begona Gomez, Madrid İl Mahkemesine başvurarak soruşturmanın kapatılmasını ve suçlamaların iptal edilmesini talep etti. İspanyol hükümeti ise bu süreci aşırı sağcı Vox Partisi ile bağlantılı "siyasi bir operasyon" olarak nitelendiriyor.

Başbakan Sanchez ise son açıklamasında adalete güvendiğini belirterek, zamanın her şeyi ortaya çıkaracağını vurguladı.