İran'dan ABD'ye yeşil ışık: Geri adım atarsa müzakereler yeniden başlar

İran ile ABD arasında tırmanan gerilimde diplomatik temas ihtimali yeniden gündeme geldi. İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı deniz ablukasını sona erdirmesi halinde taraflar arasında müzakerelerin yeniden başlayabileceğini açıkladı.

Hürmüz açıklarında silahlı saldırı! Devrim Muhafızları konteyner gemisini vurdu

İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan İravani, daha önce Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan ancak abluka nedeniyle iptal edilen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İravani, ABD’nin ablukayı kaldırabileceğine dair kendilerine bazı “işaretler” ulaştığını belirterek, bu adımın atılması durumunda ikinci tur görüşmelerin İslamabad’da gerçekleştirilebileceğini söyledi.

İRAN'A AİT GEMİLER HEDEF ALINMIŞTI

ABD’nin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunan İravani, Tahran’ın net bir tutum ortaya koyduğunu ifade etti. İranlı diplomat, “Ablukanın kaldırılması gerektiğini açıkça ilettik. Bu yönde olumlu sinyaller aldık. Eğer bu gerçekleşirse müzakere süreci yeniden başlayabilir” dedi.

Washington yönetimi, İran’a yönelik baskıyı artırmak amacıyla deniz ablukası kararı almış, İran’a ait iki ticari gemiye müdahale ederek el koymuştu. Söz konusu adım, iki ülke arasındaki gerilimi daha da tırmandırırken, planlanan diplomatik temasların da askıya alınmasına yol açmıştı.

Son açıklamalar, taraflar arasında doğrudan temasın yeniden kurulabileceğine işaret ederken, gözler ABD’nin atacağı olası adımlara çevrildi. Diplomasi trafiğinin yeniden başlaması, bölgedeki tansiyonun düşürülmesi açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. (AA)