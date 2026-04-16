İran'da okullar için uzaktan eğitim kararı

Yayınlanma:
İran’da eğitim sistemini doğrudan etkileyen dikkat çekici bir karar alındı. Ülke genelindeki tüm okulların, ikinci bir duyuruya kadar uzaktan eğitime geçeceği açıklanırken, kararın arkasındaki nedenlere ilişkin belirsizlik sürüyor.

İran Öğrenciler Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgilere göre, İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Ali Ferhadi, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarının 21 Nisan 2026 itibarıyla uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu. Ferhadi, alınan kararın anaokulundan lise son sınıfa kadar tüm eğitim kademelerini kapsadığını ve uygulamanın ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini belirtti.

Yetkililer, uzaktan eğitim altyapısının hazır olduğunu ve öğrencilerin eğitim süreçlerinin kesintiye uğramaması için gerekli tüm teknik düzenlemelerin tamamlandığını ifade etti. Ancak kararın gerekçesine ilişkin resmi bir detay paylaşılmaması, hem ülkede hem de uluslararası kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

SEBEP BELİRTİLMEDİ

Global basında yer alan değerlendirmelerde, kararın olası güvenlik riskleri, bölgesel gerilimler veya hava kirliliği gibi çevresel faktörlerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Özellikle son dönemde Ortadoğu’da artan jeopolitik tansiyonun, İran yönetimini önleyici tedbirler almaya yöneltmiş olabileceği yorumları dikkat çekti.

Uzmanlar, bu tür geniş çaplı eğitim kararlarının genellikle çok boyutlu nedenlere dayandığını ve resmi açıklamanın gecikmesinin kamuoyundaki belirsizliği artırdığını vurguladı. İran yönetiminin önümüzdeki günlerde daha detaylı bir bilgilendirme yapması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

