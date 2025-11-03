İran Haniye suikastının detaylarını ilk kez açıkladı

İran Haniye suikastının detaylarını ilk kez açıkladı
Yayınlanma:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail tarafından Tahran'da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin konumunun nasıl tespit edildiğine dair ayrıntıları paylaştı. Yapılan açıklamada, Haniye'nin cep telefonu sinyallerinin hedef alınmasında kilit rol oynadığı belirtilirken, suikastta "içeriden yardım" iddiaları kesin bir dille yalanlandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, 31 Temmuz 2024'te Tahran'da kaldığı konutta düzenlenen saldırıda öldürülen 61 yaşındaki İsmail Haniye suikastıyla ilgili İran medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Naini, Haniye'nin kendisini askeri bir figürden çok siyasi bir kişilik olarak gördüğünü ve bu nedenle teknolojik cihazlar kullandığını belirterek, "Bir cep telefonu ve tableti vardı ve sinyalleri kullanılarak konumu tespit edilebilirdi" dedi.

UYARIYA RAĞMEN KULLANILAN CEP TELEFONU KONUMU ELE VERDİ

Sözcü Naini, Devrim Muhafızları'nın Haniye'yi suikasta uğradığı gece cep telefonu kullanmaması yönünde uyardığını açıkladı. Rudaw'ın aktardığına göre Naini, saldırının nasıl gerçekleştiğini, "Uzaktan fırlatılan füze, cep telefonunun sinyali aracılığıyla binanın penceresinden içeri girdi ve tam olarak telefonu elinde tuttuğu noktayı vurdu" sözleriyle anlattı. Bu ifade, saldırının yüksek hassasiyetli bir teknoloji kullanılarak gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

İRAN'DAN "İÇERİDEN SABOTAJ" İDDİALARINA YALANLAMA

Naini, Haniye'nin Tahran'da konakladığı yerin, Saadabad Sarayı kompleksi içinde yer alan Kudüs Gücü'ne ait bir misafirhane olduğunu doğruladı. Naini, suikastın Devrim Muhafızları içinden bir bağlantısı olduğu veya "içeriden sabotaj"la gerçekleştiği yönündeki iddiaları reddetti. Konuyla ilgili 48 saatlik bir soruşturma yürütüldüğünü belirten sözcü, "Olayda içeriden birilerinin parmağı olduğu yönündeki suçlamalar doğru değildir. Uzman bir ekip tarafından yürütülen 48 saatlik bir soruşturma, füzenin belirli bir mesafeden binanın içine fırlatıldığını ve hedefini vurduğunu ortaya koydu" şeklinde konuştu.

İsrail, Hamas lideri Haniye'yi önceden yerleştirilen "bombayla" öldürmüşİsrail, Hamas lideri Haniye'yi önceden yerleştirilen "bombayla" öldürmüş

HANİYE SUİKASTININ ARKA PLANI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin ve göreve başlama törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da, 31 Temmuz 2024'te bir konukevine düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 23 Aralık'ta yaptığı bir açıklamada, Tahran'daki suikastı İsrail'in gerçekleştirdiğini ilk kez resmi olarak doğrulamıştı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti ve bu görevi yürütüyordu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

