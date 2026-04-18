İran-ABD görüşmesinin tarihi belli oldu!

CNN'in duyurduğu son dakika haberine göre dünyanın gözünün üzerinde olduğu ABD-İran görüşmesinin tarihi belli oldu. Taraflar 20 Nisan Pazartesiğ İslamabad'da görüşecek. Bu görüşme hem uluslararası siyaseti hem de küresel piyasaları belirleyecek.

Dünya kamuoyunun gözü kulağı bir kez daha Pakistan’ın başkenti İslamabad’a çevrildi. ABD merkezli yayın kuruluşu CNN’in İranlı bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ve İran heyetleri kritik bir görüşme turu için 20 Nisan Pazartesi günü masaya oturacak.

8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkesin ardından gerçekleşecek bu buluşma, bölgedeki kalıcı istikrar arayışları açısından hayati önem taşıyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI AMA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Görüşmenin gerçekleşeceği haberi İranlı kaynaklarca doğrulanırken, toplantının tam saati ve ele alınacak konuların kapsamına dair net bir bilgi paylaşılmadı.

Ateşkes sonrası dönemde diplomasi kanallarının yeniden açılması olumlu bir sinyal olarak görülse de sahadaki gergin bekleyiş devam ediyor. Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen süreçte, tarafların bu kez somut bir adım atıp atmayacağı henüz bilinmiyor.

ÖNCEKİ MÜZAKERELERDEN "SIFIR" SONUÇ ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere iki ülke, 11 Nisan’da yine İslamabad’da karşı karşıya gelmiş ancak masadan herhangi bir uzlaşı çıkmamıştı. Görüşmelerin ardından açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, müzakerelerin "anlaşma sağlanamadan" sona erdiğini resmen duyurmuştu.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR MASADA

Diplomatik kaynaklara göre taraflar arasındaki güven bunalımı had safhada. Tahran yönetimi, geçtiğimiz turda müzakerelerin tıkanmasının ana sebebi olarak Washington’ın "aşırı ve gerçek dışı taleplerini" gösteriyor. ABD tarafı ise sürecin son derece karmaşık olduğunu ve İran’ın tutumunun çözümü zorlaştırdığını savunuyor.

ATEŞKES KALICI OLACAK MI?

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı operasyonlarla tırmanan askeri gerilim, 8 Nisan’da varılan mutabakatla yerini kırılgan bir ateşkese bırakmıştı. 20 Nisan Pazartesi günü yapılacak bu yeni randevu, bölgedeki ekonomik dengeleri de doğrudan ilgilendiriyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

