Irak'ta yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Yayınlanma:
Irak Meclisi, Nizar Amedi'yi ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Meclis'te yapılan oylamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) adayı Nizar Amedi (58) ikinci tur oylamada 329 sandalyeli mecliste 227 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Toplamda 229 vekil oy kullanıldı.

Irak'ta 2003'ün ardından kurulan siyasi denklemlere göre cumhurbaşkanı Kürt partilerinin adayları seçiliyor.

Söz konusu görev için Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) mevcut Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'e aday gösterirken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Nizar Amedi'yi aday göstermişti. Söz konusu makam için KDP ve KYB adayı dahil toplam 17 kişi yarışa girmişti. Amedi, seçildikten sonra mecliste yemin ederek görevine başladı.

aa-20260411-41082540-41082536-irakta-nizar-amedi-yeni-cumhurbaskani-olarak-secildi.jpg

Irak anayasasına göre cumhurbaşkanının görev süresi 4 yıl ve aynı cumhurbaşkanı yalnızca bir kez daha yeniden seçilebiliyor.

aa-20260411-41082540-41082533-irakta-nizar-amedi-yeni-cumhurbaskani-olarak-secildi.jpg

PARLAMENTO SEÇİMLERİ 11 KASIM 2025 TARİHİNDE YAPILMIŞTI

Irak Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 15 gün içinde parlamentodaki en büyük bloğun (Şii) adayını müfredatla görevlendirilir. Irak'ta parlamento seçimleri 11 Kasım 2025 tarihinde yapılmıştı. Ülkede yaşanan siyasi kavgalardan dolayı yeni hükümet henüz kurulamadı.

Mevcut hükümet ise "günlük işleri yürütme hükümeti" olarak görevini sürdürüyor.

Yeni Cumhurbaşkanı, KYB Bağdat Büro'nun yanı sıra Irak Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı ve Çevre Bakanlığı tarafından yürütülmüştü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

