İngiltere'de bomba alarmı: 7 sokağa birden tahliye

İngiltere'nin Derby kentinde, bir evde patlayıcı olduğu yönündeki istihbarat, geniş çaplı bir tahliye operasyonuna yol açtı. Derbyshire Polisi'nin aldığı bilgi üzerine bölgede acil durum ilan edildi.

VULCAN SOKAĞI'NDAKİ EVDE ARAMA YAPILACAK

Polis yaptığı yazılı açıklamada, Vulcan Sokağı'ndaki bir konutta patlayıcı bulunduğuna dair istihbarat üzerine arama çalışması başlatılacağını duyurdu.

7 SOKAKTA YAKLAŞIK 200 EV BOŞALTILDI

Güvenlik önlemi olarak, evin çevresindeki yedi sokağın dördü tamamen, üçü ise kısmen tahliye edildi. Toplamda yaklaşık 200 evin boşaltıldığı bildirildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Açıklamada, "Biri 40'lı, biri 50'li yaşlarında iki erkek, patlayıcı bulundurma suçundan gözaltına alındı ve sorgusu sürüyor. Polisler, itfaiye, ambulans ve yerel yönetimle işbirliği içinde çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

İstanbul'un göbeğinde kaldırıma bırakılmış el bombası bulundu

"TERÖR OLAYI OLARAK ELE ALINMIYOR"

Yetkililer, konunun terör olayı olarak ele alınmadığını ve çevre için bir risk bulunmadığını vurguladı. Tahliyelerin sadece önlem amacıyla yapıldığı açıklandı.

Zelenski bağlantıdayken: Canlı yayında bomba alarmı paniği! Korku içinde binayı boşalttıalar

VATANDAŞLARA KONAKLAMA DESTEĞİ

Evleri boşaltılan vatandaşların bir gün dışarıda kalacakmış gibi hazırlık yapması istendi. Belediyenin, tahliye edilenler için konaklama yeri hazırladığı ifade edildi.