İstanbul'un göbeğinde kaldırıma bırakılmış el bombası bulundu

Yayınlanma:
İstanbul Esenyurt'ta sabah temizliği yapan belediye görevlileri, kaldırım üzerinde şok edici bir bulguyla karşılaştı. İşçilerin süpürdükleri alanda buldukları ve ilk başta oyuncak sandıkları cismin, yapılan incelemede içi dolu gerçek bir el bombası olduğu ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt'un en işlek noktalarından biri olan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde ve kaldırımları süpüren temizlik görevlileri, yerde duran bir cisim fark etti. Görevliler, buldukları cismi ilk bakışta çocukların düşürdüğü bir oyuncak sandı. Ancak cismi yakından incelediklerinde ve ellerine aldıklarında durumun ciddiyeti anlaşıldı; cismin oyuncak olmadığı, gerçek bir mühimmat olduğu fark edildi.

istanbul-esenyurtta-kaldirimda-el-bom-1037575-307932.jpg

POLİS İNCELEDİ: İÇİ DOLU VE GERÇEK

Görevlilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine hızla polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polisler, kaldırımda bulunan cisim üzerinde inceleme başlattı. Yapılan kontroller sonucunda, söz konusu cismin gerçek bir el bombası olduğu ve içinin dolu olduğu tespit edildi.

istanbul-esenyurtta-kaldirimda-el-bom-1037578-307932.jpg

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

El bombası uzman ekiplerce güvenli bir şekilde muhafaza altına alındı. Polis ekipleri, içi dolu el bombasının işlek bir caddenin kaldırımına nasıl geldiğini, kim ya da kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

