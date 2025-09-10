İngiltere Başbakanı İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi, Ukrayna'ya destek verdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, hem İsrail saldırıları hem de Rusya-Ukrayna savaşı gündemdeydi.

İsrail, 48 saat içinde 4 ülkeye saldırdı. Filistin'de 2023 Ekim'den beri soykırım gerçekleştiren İsrail, Suriye'nin Humus kentine, Lübnan'ın Suf kentine ve bugün de Hamas liderlerinin ateşkes görüşmesi için gittiği Katar'ın Doha kentine saldırılar düzenlendi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre Starmer, İngiltere’nin İsrail’in saldırısını kınadığını belirterek, bölgede tansiyonu artıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Starmer ve Rutte ayrıca Ukrayna’daki son durumu değerlendirdi. Ukrayna’ya verilen askeri yardımların önemine işaret eden iki lider, müttefiklerin desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. ABD’nin “Gönüllüler Koalisyonu”na entegrasyon sürecinin doğru yönde ilerlediğini kaydeden ikili, Rusya’ya yönelik baskının sürdürülmesi ve müzakere masasına oturtulması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

Rutte, İngiltere ile Norveç arasında yapılan askeri gemi anlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Starmer da bu anlaşmanın Avrupa-Atlantik güvenliğini ciddi ölçüde güçlendireceğini söyledi.