İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü

Brezilya'da 20 yıldır birlikte oldukları belirtilen 37 yaşındaki polis memuru Jeferson Luiz Sagaz ve manikür salonu sahibi 41 yaşındaki Ana Carolina Silva, 4 yaşındaki kızlarının doğum gününü kutladıktan sonra hayatlarını kaybettiler.

İngiltere'nin The Sun Gazetesi'ndeki habere göre çift, doğum gününde kızlarını bir yemek parkına götürdü. Burada yapılan kutlamanın ardından küçük kızı babasının kardeşine bırakarak gece kulübüne gitti.

Gece kulübünde içki içip eğlendikleri belirtilen çiftin gece yarısından sonra Santa Catarina eyaletinin Sao Jose kentindeki Dallas Motel'e giriş yaptıği belirlendi.

Ancak ertesi gün Jeferson ve Ana Carolina Jeferson'ın kız kardeşinin evinden çocuklarını almaya gitmeyine aile polise ihbarda bulundu.

Çiftin kaldığı motele giden polisin ikisini de banyodaki küvette cansız halde bulduğu bildirildi.

Gazetedeki habere göre olayın araştırılması sonucunda çiftin odaya ısıtıcı verilirken kaynayan 50°C suyla dolu bir küvette bayıldığı, sonra da öldükleri belirlendi. Yapılan testlerde yüksek alkol seviyeleri ve kokain izleri tespit edildiği de ifade edildi.

Polis memurları odanın yanı sıra çiftin arabasını ve motelin güvenlik kameralarını da inceledi. Baş Adli Tıp Uzmanı Andressa Boer Fronza, "Her iki ölümün de nedeni dışsal zehirlenmeydi. Bu durum, yoğun dehidratasyon (vücut dokularında yer alan sıvının anormal şekilde tükenmesi), termal çöküş ve organ yetmezliği ile sonuçlanan ölümle sonuçlanan sıcak çarpması sürecini kolaylaştırıyordu" dedi.

Polisin 16 adli tıp testi gerçekleştirdiği, elektrik çarpması, boğulma, karbon monoksit zehirlenmesi veya cinayet ihtimalini elediği de ifade edildi.

ÇOCUK YAKINLARINA VERİLDİ

Polis Şefi Felipe Simao Gomes, "Bu koşullar, cesetlerde bulunan maddelerle birleşince sivil polis, ölüm nedeninin ani olduğu ve üçüncü taraf müdahalesinden kaynaklanmadığı sonucuna vardı" dedi.

Arkadaşları, yaklaşık 20 yıldır birlikte olan çifti, sosyal ve özverili ebeveynler olarak tanımlarken, polis, olayda herhangi bir şiddet olayının yaşanmadığını söyledi.

Çiftin henüz 4 yaşında olan kızı yakınlarının bakımına verildi.