İlk kez bir Avrupa devleti sömürgecilikten mahkum edildi

Belçika Yargıtayı, sömürge döneminde Kongo’da melez çocukların ailelerinden zorla alınmasına ilişkin davada verilen mahkumiyet kararını onadı.

Mahkeme, alt mahkemenin Aralık 2024’te verdiği kararı yerinde bularak devletin temyiz başvurusunu reddetti. Kararda, uygulamanın ırk temelli sistematik bir politika kapsamında yürütüldüğü ve “insanlığa karşı suç” niteliği taşıdığı belirtildi. Ayrıca davada zaman aşımı hükümlerinin uygulanamayacağı ifade edildi.

Mahkeme, davacıların her birine 50 bin avro tazminat ödenmesine karar verdi.

Dava, 1945-1950 yıllarında dönemin Belçika Kongosu’nda doğan ve siyah Kongolu anneler ile beyaz babaların çocukları olan 5 kişinin, 2 ila 4 yaşlarındayken ailelerinden zorla alınmasına ilişkin açılmıştı. Çocukların çoğunlukla Katolik Kilisesi tarafından yönetilen kurumlara yerleştirildiği belirtildi.

İLK KEZ KENDİ DEVLETİNİ İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEDİĞİNE KARAR VERİLDİ

Belçika hükümeti 2019 yılında, eski sömürgelerinde melez çocuklara yönelik ayrımcılık ve ailelerinden koparma uygulamalarını kabul etmişti.

Mağdur davacılardan 80 yaşındaki Lea Tavares Mujinga, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu bir ilk. Belçika'da ve Avrupa'da bir ilk. İlk defa bir mahkeme, kendi devletini insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle kınadı. Çok çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı. (AA)