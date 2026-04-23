Hürmüz'de abluka baskısı artıyor! ABD'den peş peşe geri çevirme operasyonu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik başlatılan deniz ablukasının kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonlar çerçevesinde toplam 31 gemiye rotalarını değiştirmeleri yönünde talimat verildiği bildirildi.

Körfez'deki kriz Asya'ya sıçradı! ABD, İran’a ait tankerleri geri çevirdi

Komutanlık kaynaklarına göre söz konusu gemilerin önemli bir kısmını petrol tankerleri oluşturuyor. ABD güçlerinin uyarılarının ardından gemilerin büyük çoğunluğunun verilen talimatlara uyduğu ve seferlerini geri çevirdiği aktarıldı.

MÜZAKERELER SONUÇSUZ KALDI

Washington yönetimi, 13 Nisan’da başlatılan abluka sürecinin ardından deniz trafiğini yakından izlemeye devam ediyor. Daha önce yapılan bilgilendirmede, aynı kapsamda 27 gemiye müdahale edildiği açıklanmıştı. Son verilerle birlikte bölgedeki toplam yönlendirme sayısının daha da arttığı görüldü.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik temasların sonuçsuz kalmasının ardından Hürmüz Boğazı’nda daha sert önlemlerin devreye alınacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından sahadaki askeri hareketliliğin hız kazanması dikkat çekti.

PETROL FİYATLARINA YANSIYABİLİR

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki bu gelişmelerin küresel enerji arzı ve petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu. Bölgedeki tansiyonun önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.