Hollandalı milletvekiline " Filistin bayrağı olmaz" dediler karpuz tişörtüyle geri geldi

Tartışma, parlamentoda bütçe görüşmeleri sırasında, aşırı sağcı Özgürlük Partisi üyesi ve parlamento başkanı Martin Bosma'nın, milletvekili Ouwehand'ın kıyafetinin meclisteki siyasi tarafsızlık kuralını ihlal ettiğini söylemesi üzerine yaşandı.

Bosma, başlangıçta tereddüt etse de diğer parti liderlerinin itirazları üzerine kuralı uyguladı ve milletvekilinin salonu terk etmesini istedi.

Ouwehand başlangıçta direndi ancak daha sonra protesto amacıyla gönüllü olarak ayrıldı.

Ancak onun yokluğu uzun sürmedi.

Hemen parlamentoya döndü, ancak bu kez karpuz desenli bir bluz giydi.

Karpuz, Filistin bayrağının renkleriyle uyumlu olmasından dolayı Filistin'le dayanışmanın küresel çapta tanınan bir simgesi haline gelmiştir.

Bu kez milletvekilinin konuşmasına devam etmesine ve tekliflerini itirazsız sunmasına izin verildi.

Olay anına ilişkin görüntüler, sembolik dönüşünü de içeren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Destekçileri bu hareketi barışçıl bir direnişin "cesur" bir eylemi olarak nitelendirirken, eleştirmenler bunu savaşın Avrupa toplumlarında yarattığı derin bölünmelerin bir kanıtı olarak gördüler.

Ouwehand daha sonra kıyafetlerini Filistinlilerle dayanışma göstermek ve Gazze'deki "soykırımı" kınamak için kullanmak istediğini açıkladı.

"Hükümet soykırımı tanımayı ve harekete geçmeyi reddettiğinde, Filistinlilerle dayanışmamızı sürdürmek bizim görevimizdir. Özgür Filistin," dedi.