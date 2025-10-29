Hollanda seçimlerinde sosyal liberal D66 önde

Hollanda'da yaklaşık 13,5 milyon seçmen, 150 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Hollanda’da yapılan genel seçimlerde, ilk sandık çıkışı anketlerine göre sosyal liberal Demokratlar 66 (D66) seçimin galibi oldu. Araştırma şirketi Ipsos’un verilerine göre Rob Jetten liderliğindeki D66, 27 sandalye kazanarak parlamentoda en fazla temsil hakkını elde etti.

D66’yı, sandalye sayısı 12 azalarak 25’e düşen Geert Wilders liderliğindeki İslam ve göçmen karşıtı Özgürlük Partisi (PVV) izledi.

Dilan Yeşilgöz-Zegerius’un liderliğindeki, geçen hükümetin koalisyon ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ise 23 sandalye ile üçüncü sırada yer aldı.

Frans Timmermans liderliğinde seçimlere ortak giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (GroenLinks) ittifakı, sandalye sayısını 20’ye düşürerek 5 milletvekili kaybetti.

Son hükümetin ortaklarından Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC), geçen seçimde kazandığı 20 sandalyenin hiçbirini koruyamadı.

Aşırı sağcı Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) 7 olan sandalye sayısını 4’e, Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) ise oylarını artırarak 19’a çıkardı.

Diğer aşırı sağ partilerden Demokrasi için Forum (FvD) 6, JA21 ise 9 milletvekili çıkardı. Böylece aşırı sağ partilerin toplam sandalye sayısı 41’den 44’e yükseldi.

Üyelerinin çoğunluğu Türk ve göçmenlerden oluşan Denk Partisi oy oranını koruyarak 3 sandalye elde etti.

EN AZ 3 PARTİLİ BİR KOALİSYON BEKLENİYOR

Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede, en az 3 partili koalisyon bekleniyor. Bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor.