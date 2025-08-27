Hamas'ın bir lideri daha öldürüldü

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te düzenlediği saldırı sonrası Filistin saldırılarını şiddetlendiren İsrail, örgütün liderleri ve üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere çok sayıda ismi öldürdü.

Filistin halkının Gazze'de uğradığı soykırım uluslararası tepkilere rağmen sürerken İsrail ordusu tarafından düzenlenen son operasyonda Hamas'ın bir üst düzey yöneticisinin daha öldürüldüğü duyuruldu.

HAMAS'IN BİR LİDERİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail Ordusu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hamas'ın Batı Gazze bölgesi Genel Güvenlik Birimi Başkanı Mahmud el-Esved'in öldürüldüğünü" duyurdu.

Paylaşımda, "El-Esved, Hamas için önemli bir bilgi kaynağı ve kilit bir isimdi. Ayrıca İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze Şehri'nin dış mahallelerinde ve Han Yunus'ta terör örgütlerinin yer altı ve yer üstü altyapı tesislerini tespit edip dağıtmak ve teröristleri ortadan kaldırmak amacıyla faaliyet yürütüyor" denildi.

HAMAS'IN ÖLDÜRÜLEN LİDERLERİ

İsrail, 7 Ekim'in planlayıcısı olmakla suçladığı liderlerinden Muhammed Deif'i düzenlediği saldırıda öldürdüğünü duyurmuş, Hamas'ın liderler ve üst düzey isimleri tarafından yaşadığı kayıplar dikkat çekmişti.

İsmail Haniye'nin geçtiğimiz yıl 31 Temmuz'da füze saldırısında öldürülmesinin ardından 30 Ocak'ta öldürülen Muhammed Deif' Gazze'de Yahya Sinvar'ın ardından iki numaralı isim olarak gösteriliyordu. Mahmud el-Esved'in ölüm haberini veren İsrail 1987'den bu yana saldırı ve suikast operasyonlarında şu isimleri etkisiz hale getirdi:

İSMAİL HANİYE

Hamas'ın siyasi kanadının lideri İsmail Haniye 31 Temmuz 2024'te Tahran'da kaldığı konut güdümlü füzeyle vurulmasıyla öldürüldü.

İran, Haniye ve koruma görevlisinin, ülke sınırları dışından atılan bir füzeyle öldürüldüğünü açıkladı.

Haniye, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı.

YAHYA AYYAŞ

Filistinli intihar eylemcilerinin arkasındaki “Mühendis” lakaplı Yahya Ayyaş, 5 Ocak 1996'da, o zamanlar Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yönetimindeki Gazze'de öldürüldü.

Ayaş'ın cep telefonu elinde patlamış, Filistinliler sorumluluğu üstlenmeyi reddeden İsrail'i suçladı.

Hamas, Şubat ve Mart aylarında dokuz gün boyunca üç İsrail kentinde 59 kişinin ölümüne yol açan dört intihar saldırısıyla misilleme yaptı.

HALİD MEŞAL

Hamas’ın kurucularından ve eski siyasi lideri olan Halid Meşal, 1997’de Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisine yakın bir sokakta İsrail ajanlarının başarısız bir suikast girişimine uğradı.

Meşal’e yolda yürüdüğü sırada şırınga ile zehir enjekte edildi.

Ürdün yetkilileri suikast girişimini ortaya çıkardı ve iki Mossad ajanını tutukladı.

Dönemin Ürdün Kralı Hüseyin, o dönem de İsrail Başbakanı olan Binyamin Netanyahu’dan, Meşal’e enjekte edilen maddenin panzehrini istedi. Aksi halde zanlıları asma ve Ürdün'ün İsrail'le olan barış anlaşmasını feshetme tehdidinde bulundu.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton’ın baskısı sonrası, Netanyahu ilk etapta reddettiği bu isteği yerine getirdi. Ayrıca Hamas lideri Şeyh Ahmed Yasin'i serbest bırakmayı kabul etti. Ancak yedi yıl sonra Yasin Gazze'de öldürüldü.

ŞEYH AHMED YASİN

İsrail, Hamas'ın kurucuları arasında yer alan ve dini lideri olan Şeyh Ahmed Yasin'i 22 Mart 2004 tarihinde Gazze'de bir camiden çıkarken helikopterden atılan bir füzeyle öldürdü.

Binlerce Filistinli Gazze'de intikam sloganları atarak yürüdü.

Hamas yetkilileriyse, İsrail'in bu suikastle, 'cehennemin kapılarını açtığını' söyledi.

Filistin’de ve diğer Müslüman ülkelerde geniş çaplı protestolara ve kınamalara yol açtı, İsrail-Filistin çatışmasında önemli bir tırmanışa işaret etti.

ABDÜLAZİZ EL RANTİSİ

İsrail helikopterinin 17 Nisan 2004 tarihinde Gazze'de bir araca düzenlediği füze saldırısında Hamas lideri Abdülaziz El Rantisi ve iki koruması öldürüldü.

Hamas liderliği saklanmaya başladı ve Rantisi'nin halefinin kimliği gizli tutuldu.

Suikast, Şeyh Ahmed Yasin'in öldürülmesinin ardından Gazze'de Hamas liderliğini devralmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

ADNAN EL GUL

Hamas'ın bombalama uzmanı olarak görülen Adnan El Gul 21 Ekim 2004'te Gazze'de bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.

Gul, Hamas'ın askeri kanadında iki numaraydı ve sık sık İsrail kasabalarına atılan “Kassam” roketinin babası olarak biliniyordu.

Adnan El Gul, Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları olarak bilinen askeri kanadının lideri Muhammed Deyif'in yardımcısıydı.

NİZAR RAYAN

Hamas'ın en sert siyasi liderlerinden biri olarak kabul edilen din adamı, İsrail içinde yeni intihar saldırıları düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Dört eşinden ikisi ve yedi çocuğuyla 1 Ocak 2009'da Cebaliye mülteci kampındaki bombalamada öldürüldü.

15 Ocak 2009'da da Gazze Şeridi'nde Hamas'ın İçişleri Bakanı Said Seyyam bir İsrail hava saldırısında öldürüldü. eyyam 13.000 Hamas polisinden ve güvenlik görevlilerinden sorumluydu.

SALİH ARURİ

Beyrut'un güney banliyölerinden Dahiye'de 2 Ocak 2024'te İsrail'e ait bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda Hamas'ın siyasi kanadının üst yönetimindeki Salih el Aruri öldürüldü.

Aruri aynı zamanda Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın da kurucusuydu.