Hamas Netanyahu'yu suçladı: Tüm çözümleri reddediyor

Yayınlanma:
Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de esir takası ve ateşkes anlaşmalarını engellediğini açıkladı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etme planı çerçevesinde esir takası ve ateşkes anlaşmalarını engellediği öne sürüldü. Açıklamada, Hamas'ın kısmi bir anlaşmayı kabul ettiği ve kapsamlı bir anlaşmaya hazır olduğunu belirttiği, ancak Netanyahu'nun tüm çözümleri reddettiği ifade edildi.

Hamas, İsrail ve ABD kaynaklarının açıklamalarının da Netanyahu'nun esir takası ve ateşkes anlaşmalarının önündeki asıl engel olduğunu doğruladığını belirtti. Açıklamada, "Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'ın ifadeleri, Netanyahu'nun oyalama taktikleri uyguladığını ve her anlaşmaya yaklaşmamızda yeni şartlar ortaya koyarak yalan söylediğini kanıtlıyor" değerlendirmesine yer verildi.

Hamas açıklamasında ayrıca, ateşkes anlaşmasının esirlerin geri dönmesinin tek yolu olduğu vurgulandı. Direnişin elindeki hayatta olan esirlerin geleceğinden Netanyahu'nun tamamen sorumlu olduğu öne sürüldü. Açıklamada, "22 ayı aşkın süredir devam eden saldırılar, savaş suçluları Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 'mutlak zafer' hayalinin boş olduğunu kanıtlamıştır" ifadeleri yer aldı.

