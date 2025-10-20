Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Lüksemburg'da Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı düzenleniyor.

TOPLANTIYA BAKAN FİDAN DA KATILDI

Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Bakan Fidan, toplantıda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız HakanFidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile Lüksemburg’da biraraya geldi" ifadelerine yer verildi.