Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü

Hakan Fidan Fransız mevkidaşıyla görüştü
Yayınlanma:
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Lüksemburg'da düzenlenen toplantıda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında Lüksemburg'da Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı düzenleniyor.

hakan-fidan.jpg

TOPLANTIYA BAKAN FİDAN DA KATILDI

Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Bakan Fidan, toplantıda Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile görüştü.

ABD'li eski diplomat Hakan Fidan'ın KAAN ifşasını neden yaptığını açıkladıABD'li eski diplomat Hakan Fidan'ın KAAN ifşasını neden yaptığını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanımız HakanFidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu Bakanlar Toplantısı marjında Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile Lüksemburg’da biraraya geldi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Dünya
Hamaney'den Trump'a 'nükleer' yanıtı: Rüya görmeye devam et
Hamaney'den Trump'a 'nükleer' yanıtı: Rüya görmeye devam et
Putin-Trump zirvesinin gündemi belli oldu
Putin-Trump zirvesinin gündemi belli oldu