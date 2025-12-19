Güney Kıbrıs Yunan basınını yalanladı: İsrail ile ortak tugay iddası vardı

Güney Kıbrıs Yunan basınını yalanladı: İsrail ile ortak tugay iddası vardı
Yunan basınında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ve Yunanistan ile birlikte Türkiye'ye karşı ortak tugay oluşturacağı iddia edlimişti. Söz konusu iddia hakkında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından açıklama geldi.

Yunan Ta Nea Gazetesi'nde geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir haberde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İsrail ve Yunanistan ile birlikte 2 bin 500 kapasitelik tugay oluşturacağını iddasını ortaya atmıştı.

RUM TARAFINDAN YUNAN BASININA YALANLAMA

Söz konusu iddia hakkında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden yalanlama geldi. Savunma Bakanı Vasilis Palmas böyle bir işbirliğinin gündemde olmadığını açıkladı.

Philenews’e konuşan Palmas, üç ülkenin Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin askeri varlığına karşı bir hızlı müdahale gücü kurmayı görüştüğü yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

palmas-cyprus-israel-e1766076476335.jpeg
GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas - İsrail Savunma Bakanı Isaerl Katz

GÜNDEME BİLE GELMEMİŞ

Böyle bir girişimin askeri temaslardan ziyade üst düzey siyasi bir karar gerektireceğini vurgulayan GKRY Savunma Bakanı, konunun önemli olmakla birlikte şu aşamada böyle bir oluşumun hayata geçip geçmeyeceğinin öngörülemeyeceğini belirtti.

