Gazze'de ateşkesten bu yana 97 Filistinli öldürüldü

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesi sistematik olarak ihlal ettiğini belirten sert bir açıklama yayımladı. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana toplam 80 ihlal gerçekleştirildiği ve bu saldırılar sonucu 97 kişinin hayatını kaybettiği, 230’dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze hükümeti, İsrail’in bu ihlallerle "uluslararası insani hukuk kurallarını açıkça çiğnediğini" vurguladı.

İHLAL TÜRLERİ VE TERÖR POLİTİKASI SUÇLAMASI

Yapılan açıklamada, tespit edilen ihlallerin sivillere yönelik doğrudan ateş açılması ve gözaltına alınması, dron saldırıları ve bombardıman gibi çeşitli yöntemlerle yapıldığı aktarıldı. İhlallerin Gazze Şeridi’nin tüm vilayetlerinde tespit edildiği belirtildi.

Gazze hükümeti, bu durumun İsrail’in "ateşkes kararına uymadığını ve Filistin halkına karşı terör politikasını sürdürdüğünü" açıkça gösterdiğini savundu.

BM VE GARANTÖRLERE ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Gazze hükümeti, İsrail ordusunu bu ihlallerden tamamen sorumlu tuttuğunu açıklayarak, Birleşmiş Milletler’e ve ateşkesin garantör taraflarına bu saldırıların durdurulması için acil müdahalede bulunmaları çağrısında bulundu.