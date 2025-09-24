Fransa’ya şok: Yeni ülke kuracaklar

Fransa kolonisi Yeni Kaledonya’da Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi, Paris yönetimi için 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bağımsızlık ilan edeceklerini açıkladı.

Ada ülkesi hakkında France Info'nun haberine göre, FLNKS ve bazı yerel kuruluşların yayımladığı ortak bildiride, Ada için "tam egemenlik" statüsünün hedeflendiği belirtildi.

Bildiride, "Bağımsızlık, koşullar yerine getirilir getirilmez, en geç 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinden önce ilan edilecektir" dendi.

PARİS’İN ANLAŞMASI REDDEDİLDİ

Yeni Kaledonya Geleneksel Senatosu, Yeni Kaledonyalı temsilciler ile Paris hükümeti arasında temmuz ayında Ada'nın statüsüne ilişkin imzalanan Bougival Anlaşması'nı yerel halkın haklarını yansıtmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

NE OLMUŞTU

Fransa'nın Bougival kentinde, 12 Temmuz'da Yeni Kaledonyalı temsilciler ile Paris hükümeti arasında "Fransa bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulmasını" öngören anlaşma imzalanmıştı.

Fransız sömürgesi Yeni Kaledonya'nın kurumsal geleceğine ilişkin 13 sayfalık anlaşmada, Yeni Kaledonya'nın "Fransa'ya bağlı" bir devlet statüsü kazanması ve Yeni Kaledonya vatandaşlığının oluşturulması kararlaştırılmıştı.

Anlaşma ile Ada'da doğanlar ve burada 15 yıl boyunca kesintisiz ikamet edenlere seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmıştı.

PARİS KAYNAKLARA GÖZ DİKTİ

Ayrıca nikel kaynakları Fransız şirketler tarafından kullanılan Ada'da, bu kaynakların kullanımına ilişkin stratejik bir planın hayata geçirilmesi ve referandum yapılarak anlaşma konusunda yerlilerin fikrine başvurulması konusunda mutabık kalınmıştı.

FRANSA 13 KİŞİYİ BAĞIMSIZLIK İSTEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Fransız ana karasından yaklaşık 17 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, Fransız hükümetinin yerli halkla yaptığı anlaşmalara aykırı olan bir anayasal reformu yürürlüğe koymak istemesine karşı harekete geçmişti.

Fransız hükümetinin, yerli halkla 1998'de imzaladığı ve Ada'ya özerklik statüsü veren Noumea Antlaşması'na aykırı şekilde, en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların seçimlerde oy kullanmalarının yolunu açma girişimi sonrası 13 Mayıs 2024'te başlayan bağımsızlık protestoları güç kullanılarak bastırılmıştı.

Ada'da, Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Paris yönetimi, protestoların ardından bağımsızlık yanlıları ile müzakere masasına oturmuş ve Bougival Anlaşması'na giden süreç başlamıştı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

